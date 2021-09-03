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Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2021
Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
Геологоразведка в стране будет дополнительно профинансирована на 16,6 миллиарда рублей в 2022-2024 годы, следует из слов главы ведомства Александра Козлова на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:26
2021-09-03T12:35
экономика
александр козлов (глава минприроды)
росгеология
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Геологоразведка в стране будет дополнительно профинансирована на 16,6 миллиарда рублей в 2022-2024 годы, следует из слов главы ведомства Александра Козлова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Министр пояснил, что половина из них будет потрачена на финансирование технического перевооружения "Росгеологии" — при этом ранее в ходе своего выступления на форуме он объявил, что эта сумма составляет 15 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, александр козлов (глава минприроды), росгеология, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:26 03.09.2021 (обновлено: 12:35 03.09.2021)
 
Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей

Козлов: дополнительное финансирование геологоразведки составит 16,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме 2021
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Геологоразведка в стране будет дополнительно профинансирована на 16,6 миллиарда рублей в 2022-2024 годы, следует из слов главы ведомства Александра Козлова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"31,6 миллиарда рублей будет выделено на три года", - рассказал он журналистам.
Министр пояснил, что половина из них будет потрачена на финансирование технического перевооружения "Росгеологии" — при этом ранее в ходе своего выступления на форуме он объявил, что эта сумма составляет 15 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАлександр Козлов (глава Минприроды)РосгеологияРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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