https://ria.ru/20210903/finansirovanie-1748458366.html

Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей

Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2021

Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей

Геологоразведка в стране будет дополнительно профинансирована на 16,6 миллиарда рублей в 2022-2024 годы, следует из слов главы ведомства Александра Козлова на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:26

2021-09-03T05:26

2021-09-03T12:35

экономика

александр козлов (глава минприроды)

росгеология

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Геологоразведка в стране будет дополнительно профинансирована на 16,6 миллиарда рублей в 2022-2024 годы, следует из слов главы ведомства Александра Козлова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Министр пояснил, что половина из них будет потрачена на финансирование технического перевооружения "Росгеологии" — при этом ранее в ходе своего выступления на форуме он объявил, что эта сумма составляет 15 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр козлов (глава минприроды), росгеология, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)