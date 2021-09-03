https://ria.ru/20210903/film-1748421117.html

Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном

Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном - РИА Новости, 03.09.2021

Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном в главных РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:48

2021-09-03T04:48

2021-09-03T09:38

культура

райан рейнольдс (актер)

netflix

галь гадот

новости культуры

кино и сериалы

дуэйн джонсон

что посмотреть

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. В центре событий оказывается агент ФБР (Джонсон), который умеет выслеживать и ловить высококлассных преступников. Его новое задание — мошенник (Рейнольдс) и похитительница произведений искусства (Гадот). Их считают величайшими в мире аферистами в своих областях.Но по какой-то причине трио приходится объединяться, чтобы выполнить секретную миссию и отправиться в путешествие по миру. Режиссер фильма — Роусон Маршалл Тербер, снявший комедию "Мы — Миллеры" (2013).Премьера "Красного уведомления" состоится на Netflix 12 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/bond-1748331940.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

райан рейнольдс (актер), netflix, галь гадот, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, что посмотреть