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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/film-1748421117.html
Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном
Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном - РИА Новости, 03.09.2021
Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном
На YouTube-канале сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном в главных РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:48
2021-09-03T09:38
культура
райан рейнольдс (актер)
netflix
галь гадот
новости культуры
кино и сериалы
дуэйн джонсон
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. В центре событий оказывается агент ФБР (Джонсон), который умеет выслеживать и ловить высококлассных преступников. Его новое задание — мошенник (Рейнольдс) и похитительница произведений искусства (Гадот). Их считают величайшими в мире аферистами в своих областях.Но по какой-то причине трио приходится объединяться, чтобы выполнить секретную миссию и отправиться в путешествие по миру. Режиссер фильма — Роусон Маршалл Тербер, снявший комедию "Мы — Миллеры" (2013).Премьера "Красного уведомления" состоится на Netflix 12 ноября.
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райан рейнольдс (актер), netflix, галь гадот, новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, что посмотреть
04:48 03.09.2021 (обновлено: 09:38 03.09.2021)
 

Вышел трейлер фильма "Красное уведомление" с Рейнольдсом, Гадот и Джонсоном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.
В центре событий оказывается агент ФБР (Джонсон), который умеет выслеживать и ловить высококлассных преступников. Его новое задание — мошенник (Рейнольдс) и похитительница произведений искусства (Гадот). Их считают величайшими в мире аферистами в своих областях.
Но по какой-то причине трио приходится объединяться, чтобы выполнить секретную миссию и отправиться в путешествие по миру.
Режиссер фильма — Роусон Маршалл Тербер, снявший комедию "Мы — Миллеры" (2013).
Премьера "Красного уведомления" состоится на Netflix 12 ноября.
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КультураРайан Рейнольдс (актер)NetflixГаль ГадотНовости культурыКино и сериалыДуэйн Джонсончто посмотреть
 
 
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