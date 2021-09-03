https://ria.ru/20210903/eskalatsiya-1748547925.html

Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера

Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера - РИА Новости, 03.09.2021

Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера

Эскалацию в Панджшере, по мнению движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:44

2021-09-03T13:44

2021-09-03T13:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Эскалацию в Панджшере, по мнению движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе - по автономии ряда непуштунских провинций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Талибы заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Второе, якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшерцы", - сказал посол."И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль (в обострении - ред.), - отметил Жирнов.В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов