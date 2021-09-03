https://ria.ru/20210903/eksport-1748544611.html

Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай

Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай - РИА Новости, 03.09.2021

Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай

Подмосковная компания "Акванова Рус" начала поставки в Китай натуральных инновационных продуктов для косметической промышленности, сообщает министерство... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:41

2021-09-03T13:41

2021-09-03T13:41

новости подмосковья

экономика

китай

московская область (подмосковье)

роснано

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Акванова Рус" начала поставки в Китай натуральных инновационных продуктов для косметической промышленности, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области."Акванова Рус" - совместное предприятие "Роснано", ООО "Кима Лимитед" и немецкой Aquanova AG, является резидентом ОЭЗ "Дубна". Компания разрабатывает и производит натуральные комплексные добавки, которые используются в пищевой промышленности, а также активные вещества для косметической и фармацевтической промышленности.За последний год компания специально для китайского рынка разработала новые решения для косметической промышленности. Это мицеллированные астаксантин и экстракт лакрицы, которые используются в качестве косметических ингредиентов при производстве кремов, сообщили в министерстве.Производственные мощности компании "Акванова Рус" позволяют произвести и поставить клиентам до 1000 тонн данных ингредиентов в год. В планах резидента ОЭЗ - дальнейшее расширение линейки природной продукции для косметической отрасли.

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/syr-1747869838.html

китай

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экономика, китай, московская область (подмосковье), роснано