Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Акванова Рус" начала поставки в Китай натуральных инновационных продуктов для косметической промышленности, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Акванова Рус" - совместное предприятие "Роснано", ООО "Кима Лимитед" и немецкой Aquanova AG, является резидентом ОЭЗ "Дубна". Компания разрабатывает и производит натуральные комплексные добавки, которые используются в пищевой промышленности, а также активные вещества для косметической и фармацевтической промышленности.
За последний год компания специально для китайского рынка разработала новые решения для косметической промышленности. Это мицеллированные астаксантин и экстракт лакрицы, которые используются в качестве косметических ингредиентов при производстве кремов, сообщили в министерстве.
"Первые партии продукции уже начали поступать заказчикам в Китай. По результатам испытаний, которые были проведены на предприятиях наших клиентов в этой стране, продукты показали высокую эффективность по сравнению с существующими на рынке аналогами", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Акванова Рус" Даниила Кошелева.
Производственные мощности компании "Акванова Рус" позволяют произвести и поставить клиентам до 1000 тонн данных ингредиентов в год. В планах резидента ОЭЗ - дальнейшее расширение линейки природной продукции для косметической отрасли.
"Инфраструктура ОЭЗ "Дубна" в совокупности с инвестиционными условиями обеспечивает эффективное развитие для инновационных компаний. Продукция резидентов ОЭЗ обладает высокой конкурентоспособностью, в том числе, и на внешних рынках: сегодня порядка 20 компаний, работающих на площадке особой экономической зоны, уже сотрудничают с иностранными контрагентами", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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