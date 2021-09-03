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https://ria.ru/20210903/eksport-1748544611.html
Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай
Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай - РИА Новости, 03.09.2021
Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай
Подмосковная компания "Акванова Рус" начала поставки в Китай натуральных инновационных продуктов для косметической промышленности, сообщает министерство... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:41
2021-09-03T13:41
новости подмосковья
экономика
китай
московская область (подмосковье)
роснано
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Акванова Рус" начала поставки в Китай натуральных инновационных продуктов для косметической промышленности, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области."Акванова Рус" - совместное предприятие "Роснано", ООО "Кима Лимитед" и немецкой Aquanova AG, является резидентом ОЭЗ "Дубна". Компания разрабатывает и производит натуральные комплексные добавки, которые используются в пищевой промышленности, а также активные вещества для косметической и фармацевтической промышленности.За последний год компания специально для китайского рынка разработала новые решения для косметической промышленности. Это мицеллированные астаксантин и экстракт лакрицы, которые используются в качестве косметических ингредиентов при производстве кремов, сообщили в министерстве.Производственные мощности компании "Акванова Рус" позволяют произвести и поставить клиентам до 1000 тонн данных ингредиентов в год. В планах резидента ОЭЗ - дальнейшее расширение линейки природной продукции для косметической отрасли.
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экономика, китай, московская область (подмосковье), роснано
13:41 03.09.2021
 

Подмосковная компания "Акванова Рус" начала экспорт в Китай

© Фото : ОЭЗ "Дубна"Здание компани "Акванова Рус"
Здание компани Акванова Рус - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : ОЭЗ "Дубна"
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Подмосковная компания "Акванова Рус" начала поставки в Китай натуральных инновационных продуктов для косметической промышленности, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Акванова Рус" - совместное предприятие "Роснано", ООО "Кима Лимитед" и немецкой Aquanova AG, является резидентом ОЭЗ "Дубна". Компания разрабатывает и производит натуральные комплексные добавки, которые используются в пищевой промышленности, а также активные вещества для косметической и фармацевтической промышленности.
За последний год компания специально для китайского рынка разработала новые решения для косметической промышленности. Это мицеллированные астаксантин и экстракт лакрицы, которые используются в качестве косметических ингредиентов при производстве кремов, сообщили в министерстве.
"Первые партии продукции уже начали поступать заказчикам в Китай. По результатам испытаний, которые были проведены на предприятиях наших клиентов в этой стране, продукты показали высокую эффективность по сравнению с существующими на рынке аналогами", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Акванова Рус" Даниила Кошелева.
Производственные мощности компании "Акванова Рус" позволяют произвести и поставить клиентам до 1000 тонн данных ингредиентов в год. В планах резидента ОЭЗ - дальнейшее расширение линейки природной продукции для косметической отрасли.
"Инфраструктура ОЭЗ "Дубна" в совокупности с инвестиционными условиями обеспечивает эффективное развитие для инновационных компаний. Продукция резидентов ОЭЗ обладает высокой конкурентоспособностью, в том числе, и на внешних рынках: сегодня порядка 20 компаний, работающих на площадке особой экономической зоны, уже сотрудничают с иностранными контрагентами", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаКитайМосковская область (Подмосковье)Роснано
 
 
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