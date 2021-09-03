https://ria.ru/20210903/eksperty-1748590853.html

Эксперты: Западная модель цивилизации перестала быть образцом

Эксперты: Западная модель цивилизации перестала быть образцом - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперты: Западная модель цивилизации перестала быть образцом

В преддверии Дня белорусской письменности в Минске прошел международный круглый стол "Писатель и единое гуманитарное пространство". В дискуссии, частично... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:11

2021-09-03T17:11

2021-09-03T17:11

союзное государство

общество

белоруссия

россия

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В преддверии Дня белорусской письменности в Минске прошел международный круглый стол "Писатель и единое гуманитарное пространство". В дискуссии, частично проходившей в режиме онлайн, приняли участие писатели, публицисты, критики, журналисты и ученые из 15 стран как постсоветского пространства, так и европейских стран (Франции, Германии, Сербии, Польши)."Наше постиндустриальное информационное общество, которое должно предусматривать, по сути, рождение нового более образованного, более цивилизованного человека, привело к тому, что процесс десакрализации слова привел к формированию мышления молодого человека за счет соцсетей, мессенджеров и коротких сообщений", - отметил, открывая круглый стол, министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.По словам министра, в той или иной степени с этой проблемой столкнулись все страны мира, и ситуация нуждается, если не в немедленном решении, то в компетентном обсуждении на экспертном уровне."Пришло время приложить усилия по укреплению мира и доверия между народами, показать, что писатели своим творчеством могут действовать на такие моменты, которые надо гасить. Чем громче будет звучать голос писателей, тем быстрей мы сможем приложить усилия для решения общих насущных задач", - отметил председатель Союза писателей Республики Беларусь Николай Чергинец.Ученый-культуролог, академик РАН, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий констатировал наличие значительных проблем во взаимоотношениях культур Запада и славянских народов.По словам Запесоцкого, культура Запада теряет черты гуманизма. Гуманитарии России и Белоруссии будут продолжать стремиться наладить отношения с коллегами, но осуществить это будет трудно в связи политической конъюнктурой на Западе."На наших глазах единое гуманитарное пространство прекращает свое существование. Точнее, его упраздняют. Происходит это в связи с политическими решениями элит практически всех стран коллективного Запада. Они осознают, что путем распространения культуры, литературы мы можем налаживать реальное человеческое общение, и станет невозможно пугать той же Россией, да и Белоруссией тех поляков, которые знакомы с классической и современной российской литературой", - заявил польский политолог и писатель Матеуш Пискорский.Польский участник круглого стола в этой связи выразил надежду на успехи общественной дипломатии."Сегодня стало понятно, что та модель, в которой мы жили тридцать лет, а Запад – сильно дольше, закончилась. Под нее была выстроена система образования, социального поведения. Поколения (а на Западе – целых три) не знают ничего, кроме либерального мира, столкнутся с тем, что он умирает", - отметил российский общественный деятель и публицист Михаил Хазин.По его словам, наступило время возвращаться к литературе XIX века, которая объясняла человеку, как жить и относиться к миру.Российский журналист Владимир Мамонтов, в свою очередь, отметил, что единое гуманитарное пространство братских народов существует и способно вместить многие явления."Если англичанам или европейцам не нужны европейские ценности, надо их у них арендовать и сохранить у себя. Если они не видят смысла в философских и гуманитарных достижениях – давайте мы их заберем! Но не все, а некоторые", - предложил Мамонтов.День белорусской письменности отмечается каждое первое воскресенье сентября. В этом году праздник выпадает на 5 сентября. В республике День белорусской письменности состоится в двадцать восьмой раз.

https://ria.ru/20210820/konkurentosposobnost-1746618481.html

https://ria.ru/20210810/rouming-1745347901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, белоруссия, россия