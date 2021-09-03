https://ria.ru/20210903/ekopolis-1748462495.html
Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2021
Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
Пять международных компаний разрабатывают концепцию экополиса на Сахалине, в ноябре будет выбран лучший проект, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:42
2021-09-03T06:42
2021-09-03T06:42
экономика
сахалин
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Пять международных компаний разрабатывают концепцию экополиса на Сахалине, в ноябре будет выбран лучший проект, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По его словам, экополис — "не фантастика, а реальная жизнь и реальная работа" - будет построен на свободном участке земли площадью 1 тысяча гектаров рядом с портовым городом Корсаковом и практически удвоит его площадь.Система управления таким городом тоже должна быть умной, это обеспечит цифровизация. По словам главы региона, здесь будут жить люди, которые будут заниматься самыми современными проектами, связанными с транспортом, логистикой, новой энергетикой, климатом, образованием. По оценкам властей, экополис привлечет 25 тысяч жителей.Лимаренко отметил, что это девелоперский проект, а задача властей как государственных органов — обеспечить инженерное обустройство территории. "Для этого мы будем пользоваться такими инструментами как, например, инфраструктурные облигации. Когда мы это сделаем, придут девелоперы и построят торговые, деловые объекты. Будет строиться жилье, объекты туризма, гостиницы, рестораны", — сказал глава региона.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, сахалин, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
Губернатор Сахалинской области Лимаренко: пять компаний представят концепцию экополиса
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости.
Пять международных компаний разрабатывают концепцию экополиса на Сахалине
, в ноябре будет выбран лучший проект, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
.
"Мы сейчас объявили международный конкурс, в котором участвуют пять компаний, потому что первый отбор прошел. В ноябре они должны будут разработать концепции, одна из них будет выбрана в качестве архитектурно-градостроительной. Затем по итогам мы будем разрабатывать генеральный план", — сказал глава региона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, экополис — "не фантастика, а реальная жизнь и реальная работа" - будет построен на свободном участке земли площадью 1 тысяча гектаров рядом с портовым городом Корсаковом и практически удвоит его площадь.
"Мы ставим задачу, чтобы это строительство было самым современным — (чтобы) использовались экологически чистые материалы, технологии в ЖКХ, транспорте. Там будет электрический транспорт. Энергетика — современная с использованием энергии солнца и ветропарков", — рассказал губернатор.
Система управления таким городом тоже должна быть умной, это обеспечит цифровизация. По словам главы региона, здесь будут жить люди, которые будут заниматься самыми современными проектами, связанными с транспортом, логистикой, новой энергетикой, климатом, образованием. По оценкам властей, экополис привлечет 25 тысяч жителей.
Лимаренко отметил, что это девелоперский проект, а задача властей как государственных органов — обеспечить инженерное обустройство территории. "Для этого мы будем пользоваться такими инструментами как, например, инфраструктурные облигации. Когда мы это сделаем, придут девелоперы и построят торговые, деловые объекты. Будет строиться жилье, объекты туризма, гостиницы, рестораны", — сказал глава региона.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока
в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.