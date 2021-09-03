https://ria.ru/20210903/ekopolis-1748462495.html

Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине

Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2021

Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине

Пять международных компаний разрабатывают концепцию экополиса на Сахалине, в ноябре будет выбран лучший проект, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:42

2021-09-03T06:42

2021-09-03T06:42

экономика

сахалин

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bba174849a43d8e55d03d38643572df.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Пять международных компаний разрабатывают концепцию экополиса на Сахалине, в ноябре будет выбран лучший проект, сообщил РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По его словам, экополис — "не фантастика, а реальная жизнь и реальная работа" - будет построен на свободном участке земли площадью 1 тысяча гектаров рядом с портовым городом Корсаковом и практически удвоит его площадь.Система управления таким городом тоже должна быть умной, это обеспечит цифровизация. По словам главы региона, здесь будут жить люди, которые будут заниматься самыми современными проектами, связанными с транспортом, логистикой, новой энергетикой, климатом, образованием. По оценкам властей, экополис привлечет 25 тысяч жителей.Лимаренко отметил, что это девелоперский проект, а задача властей как государственных органов — обеспечить инженерное обустройство территории. "Для этого мы будем пользоваться такими инструментами как, например, инфраструктурные облигации. Когда мы это сделаем, придут девелоперы и построят торговые, деловые объекты. Будет строиться жилье, объекты туризма, гостиницы, рестораны", — сказал глава региона.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20210903/domostroenie-1748455303.html

сахалин

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сахалин, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)