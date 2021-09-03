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В ФАС рассказали о работе на рынке сжиженных углеводородных газов
В ФАС рассказали о работе на рынке сжиженных углеводородных газов - РИА Новости, 03.09.2021
В ФАС рассказали о работе на рынке сжиженных углеводородных газов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в настоящее время работает над мерами по стабилизации ситуации с биржевыми ценами СУГов (сжиженные углеводородные... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:24
2021-09-03T08:24
экономика
владивосток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
дальневосточный федеральный университет
виталий королев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в настоящее время работает над мерами по стабилизации ситуации с биржевыми ценами СУГов (сжиженные углеводородные газы), при необходимости проведет проверки, сообщил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.Цена СУГов на бирже в РФ 11 августа достигла исторического максимума - 53 353 рубля. После этого газ дешевел шесть дней подряд, и в этот период минимальная цена составила 47 180 рублей. Затем стоимость сжиженного газа вновь начала расти. С начала года к 11 августа биржевая цена СУГов в России выросла более чем вдвое."В целом СУГам уделяется большое внимание в настоящее время… Вырабатывается комплекс мер, которые призваны стабилизировать ситуацию на рынке СУГов, потому что мы также получаем значительное количество обращений от субъектов, которые говорят о необходимости принятия мер. При необходимости проверки тоже будет проведены", - сказал Королев.Потенциальной причиной роста биржевых цен на СУГи он назвал аварию на заводе "Газпрома" в Уренгое. "Ситуация с СУГами во многом связана еще и с тем, что недавно была авария на заводе "Газпрома", и там необходимо было принять срочные меры. Они были приняты, переориентированы ряд экспортных поставок на внутренний рынок, что позволило в целом обеспечить внутренний рынок объемами. Но сейчас нужно поработать с ценами", - сказал замглавы ФАС.В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата). После этого инцидента цена СУГов на бирже побила несколько рекордов.Производители СУГов после рекомендации Минэнерго России о перераспределении поставок сжиженного газа на внутренний рынок заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта внутрь страны, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. По мнению экспертов, это помогло отчасти стабилизировать цены.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/proverka-1748472355.html
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экономика, владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, дальневосточный федеральный университет, виталий королев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:24 03.09.2021
 
В ФАС рассказали о работе на рынке сжиженных углеводородных газов

Замглавы ФАС Королев рассказал о работе на рынке сжиженных углеводородных газов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в настоящее время работает над мерами по стабилизации ситуации с биржевыми ценами СУГов (сжиженные углеводородные газы), при необходимости проведет проверки, сообщил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.
Цена СУГов на бирже в РФ 11 августа достигла исторического максимума - 53 353 рубля. После этого газ дешевел шесть дней подряд, и в этот период минимальная цена составила 47 180 рублей. Затем стоимость сжиженного газа вновь начала расти. С начала года к 11 августа биржевая цена СУГов в России выросла более чем вдвое.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев на Красноярском экономическом форуме 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
08:08
В ФАС рассказали о внеплановой проверке нефтетрейдеров
"В целом СУГам уделяется большое внимание в настоящее время… Вырабатывается комплекс мер, которые призваны стабилизировать ситуацию на рынке СУГов, потому что мы также получаем значительное количество обращений от субъектов, которые говорят о необходимости принятия мер. При необходимости проверки тоже будет проведены", - сказал Королев.
Потенциальной причиной роста биржевых цен на СУГи он назвал аварию на заводе "Газпрома" в Уренгое. "Ситуация с СУГами во многом связана еще и с тем, что недавно была авария на заводе "Газпрома", и там необходимо было принять срочные меры. Они были приняты, переориентированы ряд экспортных поставок на внутренний рынок, что позволило в целом обеспечить внутренний рынок объемами. Но сейчас нужно поработать с ценами", - сказал замглавы ФАС.
В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата). После этого инцидента цена СУГов на бирже побила несколько рекордов.
Производители СУГов после рекомендации Минэнерго России о перераспределении поставок сжиженного газа на внутренний рынок заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта внутрь страны, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. По мнению экспертов, это помогло отчасти стабилизировать цены.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Строительство - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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ЭкономикаВладивостокМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромДальневосточный федеральный университетВиталий КоролевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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