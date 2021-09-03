https://ria.ru/20210903/dyuna-1748586047.html

Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета

Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета - РИА Новости, 03.09.2021

Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета

Научно-фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна" стал предсказанием событий XXI века, главной проблемой при создании новой одноименной экранизации был поиск... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:22

2021-09-03T17:22

2021-09-03T17:22

культура

венецианский кинофестиваль

новости культуры

кино и сериалы

зендая

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РИМ, 3 сен – РИА Новости. Научно-фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна" стал предсказанием событий XXI века, главной проблемой при создании новой одноименной экранизации был поиск баланса с книгой, рассказал в пятницу режиссер Дэни Вильнев перед премьерой "Дюны" в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля."Когда Фрэнк Герберт написал "Дюну" в 1960-х, тогда было сродни написанию портрета 20-го, но я думаю, что она стала своего рода предсказанием того, что будет происходит в 21-м веке. К сожалению, сейчас книга стала гораздо актуальней, она говорит об опасности смешения религии и политики, угрозе мессианских фигур, последствиях колониализма и проблемах окружающей среды", - рассказал канадский режиссер на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.По словам Вильнева, фильм был снят с расчетом на просмотр на большом экране."Оно задумано, спроектировано, снято c мыслью о экране IMAX. Это почти что физическое ощущение. Мы пытались сделать кино, которое будет иммерсивным настолько, настолько это возможно", - сказал режиссер."Главной задачей было найти баланс с книгой. Она так богата и таит всю свою силу в деталях. Надо было попытаться найти равновесие для тех, кто вообще не знает книги, потому что есть информация, которая необходима для того, чтобы понять фильм, и при этом надо было не задавить зрителя экспозицией. Большим вызовом было не попытаться прописать много информации, чтобы публика смогла правильно следить за историей", - сказал Вильнев, пошутив, что основным вызовом во время съемок была борьба с прической исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. Он повествует о галактической империи будущего, центральным миром которой является пустынная планета Арракис.В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.В нынешней экранизации в главной роли герцога Пола Атрейдеса, изгоя и сверхчеловека, снялся Тимоти Шаламе, также в фильме задействованы Оскар Айзек. Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.Последней работой Вильнева стало продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Также канадец снял такие фильмы, как "Прибытие", получивший 8 номинаций на "Оскар" и премию за лучший звуковой монтаж, "Враг", "Пожары", "Пленницы" и другие.Мировая премьера новой "Дюны" была запланирована на ноябрь прошлого года, однако затем переносилась из-за пандемии коронавируса. В России лента выйдет в прокат 16 сентября.

https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венецианский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы, зендая