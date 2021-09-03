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Культура
https://ria.ru/20210903/dyuna-1748586047.html
Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета
Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета - РИА Новости, 03.09.2021
Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета
Научно-фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна" стал предсказанием событий XXI века, главной проблемой при создании новой одноименной экранизации был поиск... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:22
2021-09-03T17:22
культура
венецианский кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
зендая
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РИМ, 3 сен – РИА Новости. Научно-фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна" стал предсказанием событий XXI века, главной проблемой при создании новой одноименной экранизации был поиск баланса с книгой, рассказал в пятницу режиссер Дэни Вильнев перед премьерой "Дюны" в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля."Когда Фрэнк Герберт написал "Дюну" в 1960-х, тогда было сродни написанию портрета 20-го, но я думаю, что она стала своего рода предсказанием того, что будет происходит в 21-м веке. К сожалению, сейчас книга стала гораздо актуальней, она говорит об опасности смешения религии и политики, угрозе мессианских фигур, последствиях колониализма и проблемах окружающей среды", - рассказал канадский режиссер на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.По словам Вильнева, фильм был снят с расчетом на просмотр на большом экране."Оно задумано, спроектировано, снято c мыслью о экране IMAX. Это почти что физическое ощущение. Мы пытались сделать кино, которое будет иммерсивным настолько, настолько это возможно", - сказал режиссер."Главной задачей было найти баланс с книгой. Она так богата и таит всю свою силу в деталях. Надо было попытаться найти равновесие для тех, кто вообще не знает книги, потому что есть информация, которая необходима для того, чтобы понять фильм, и при этом надо было не задавить зрителя экспозицией. Большим вызовом было не попытаться прописать много информации, чтобы публика смогла правильно следить за историей", - сказал Вильнев, пошутив, что основным вызовом во время съемок была борьба с прической исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. Он повествует о галактической империи будущего, центральным миром которой является пустынная планета Арракис.В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.В нынешней экранизации в главной роли герцога Пола Атрейдеса, изгоя и сверхчеловека, снялся Тимоти Шаламе, также в фильме задействованы Оскар Айзек. Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.Последней работой Вильнева стало продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Также канадец снял такие фильмы, как "Прибытие", получивший 8 номинаций на "Оскар" и премию за лучший звуковой монтаж, "Враг", "Пожары", "Пленницы" и другие.Мировая премьера новой "Дюны" была запланирована на ноябрь прошлого года, однако затем переносилась из-за пандемии коронавируса. В России лента выйдет в прокат 16 сентября.
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венецианский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы, зендая
17:22 03.09.2021
 
Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции рассказал об актуальности сюжета

Режиссер "Дюны" перед премьерой в Венеции: роман Фрэнка Герберта стал еще актуальнее

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РИМ, 3 сен – РИА Новости. Научно-фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна" стал предсказанием событий XXI века, главной проблемой при создании новой одноименной экранизации был поиск баланса с книгой, рассказал в пятницу режиссер Дэни Вильнев перед премьерой "Дюны" в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.
"Когда Фрэнк Герберт написал "Дюну" в 1960-х, тогда было сродни написанию портрета 20-го, но я думаю, что она стала своего рода предсказанием того, что будет происходит в 21-м веке. К сожалению, сейчас книга стала гораздо актуальней, она говорит об опасности смешения религии и политики, угрозе мессианских фигур, последствиях колониализма и проблемах окружающей среды", - рассказал канадский режиссер на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.
По словам Вильнева, фильм был снят с расчетом на просмотр на большом экране.
"Оно задумано, спроектировано, снято c мыслью о экране IMAX. Это почти что физическое ощущение. Мы пытались сделать кино, которое будет иммерсивным настолько, настолько это возможно", - сказал режиссер.
"Главной задачей было найти баланс с книгой. Она так богата и таит всю свою силу в деталях. Надо было попытаться найти равновесие для тех, кто вообще не знает книги, потому что есть информация, которая необходима для того, чтобы понять фильм, и при этом надо было не задавить зрителя экспозицией. Большим вызовом было не попытаться прописать много информации, чтобы публика смогла правильно следить за историей", - сказал Вильнев, пошутив, что основным вызовом во время съемок была борьба с прической исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.
© WBRussiaКадр из трейлера фильма "Дюна"
Кадр из трейлера фильма Дюна
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Кадр из трейлера фильма "Дюна"
© WBRussia
© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
2 из 4
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
3 из 4
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
4 из 4
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
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Кадр из трейлера фильма "Дюна"
© WBRussia
2 из 4
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
3 из 4
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
4 из 4
Кадр из фильма "Дюна"
© UPI
Первый роман из цикла "Дюны" Фрэнка Герберта был опубликован в 1965 году. Он повествует о галактической империи будущего, центральным миром которой является пустынная планета Арракис.
В 1984 на экраны вышел одноименный фантастический фильм режиссера Дэвида Линча, главные роли в котором сыграли Кайл Маклахлен, известный по сериалу "Твин Пикс", Стинг и Патрик Стюарт.
В нынешней экранизации в главной роли герцога Пола Атрейдеса, изгоя и сверхчеловека, снялся Тимоти Шаламе, также в фильме задействованы Оскар Айзек. Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.
Последней работой Вильнева стало продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Также канадец снял такие фильмы, как "Прибытие", получивший 8 номинаций на "Оскар" и премию за лучший звуковой монтаж, "Враг", "Пожары", "Пленницы" и другие.
Мировая премьера новой "Дюны" была запланирована на ноябрь прошлого года, однако затем переносилась из-за пандемии коронавируса. В России лента выйдет в прокат 16 сентября.
Кадр из фильма Дюна
1 сентября, 08:00Культура
Дюна, Диана, фильмы о непростой любви. Чего ждать от венецианских премьер
 
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