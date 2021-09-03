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Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время - РИА Новости, 03.09.2021
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время
Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:09
2021-09-03T03:09
экономика
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных аккумуляторов, но в ближайшее время спрос на одноразовые батарейки сохранится, сказал РИА Новости генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.Он уточнил, что хорошие одноразовые батарейки стоят 30-40 рублей, в то время как перезаряжаемые - 100-120.По словам Коротаева, пока спрос на одноразовые батарейки сохранится, компания будет их выпускать. Он также отметил, что в ближайшее время на рынке появится новая одноразовая батарейка Duracell.Ранее Коротаев заявил, что компания готова заключить договоры с любым региональным оператором и за свой счет вывезти использованные батарейки и утилизировать.
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экономика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:09 03.09.2021
 
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время

Duracell будет выпускать дешевые одноразовые батарейки, пока их не перестанут покупать

© Fotolia / Robert NeumannБатарейки
Батарейки - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Fotolia / Robert Neumann
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных аккумуляторов, но в ближайшее время спрос на одноразовые батарейки сохранится, сказал РИА Новости генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.
"Сейчас мы предлагаем перезаряжаемые батарейки и одноразовые. Потребитель в данный момент - и, я уверен, в перспективе ближайшего будущего - будет голосовать за одноразовые, потому что они намного дешевле", - сказал Коротаев в кулуарах Восточного экономического форума.
Он уточнил, что хорошие одноразовые батарейки стоят 30-40 рублей, в то время как перезаряжаемые - 100-120.
По словам Коротаева, пока спрос на одноразовые батарейки сохранится, компания будет их выпускать. Он также отметил, что в ближайшее время на рынке появится новая одноразовая батарейка Duracell.
Отработанные батарейки, собранные для отправки на переработку - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 05:44
Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
Ранее Коротаев заявил, что компания готова заключить договоры с любым региональным оператором и за свой счет вывезти использованные батарейки и утилизировать.
 
ЭкономикаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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