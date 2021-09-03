https://ria.ru/20210903/duracell-1748450937.html
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время - РИА Новости, 03.09.2021
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время
Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:09
2021-09-03T03:09
2021-09-03T03:09
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных аккумуляторов, но в ближайшее время спрос на одноразовые батарейки сохранится, сказал РИА Новости генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.Он уточнил, что хорошие одноразовые батарейки стоят 30-40 рублей, в то время как перезаряжаемые - 100-120.По словам Коротаева, пока спрос на одноразовые батарейки сохранится, компания будет их выпускать. Он также отметил, что в ближайшее время на рынке появится новая одноразовая батарейка Duracell.Ранее Коротаев заявил, что компания готова заключить договоры с любым региональным оператором и за свой счет вывезти использованные батарейки и утилизировать.
https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748271832.html
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экономика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время
Duracell будет выпускать дешевые одноразовые батарейки, пока их не перестанут покупать