https://ria.ru/20210903/duracell-1748450937.html

Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время

Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время - РИА Новости, 03.09.2021

Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время

Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:09

2021-09-03T03:09

2021-09-03T03:09

экономика

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания Duracell будет выпускать более дешевые одноразовые батарейки, пока потребители не перестанут их покупать, сделав выбор в пользу более экологичных аккумуляторов, но в ближайшее время спрос на одноразовые батарейки сохранится, сказал РИА Новости генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.Он уточнил, что хорошие одноразовые батарейки стоят 30-40 рублей, в то время как перезаряжаемые - 100-120.По словам Коротаева, пока спрос на одноразовые батарейки сохранится, компания будет их выпускать. Он также отметил, что в ближайшее время на рынке появится новая одноразовая батарейка Duracell.Ранее Коротаев заявил, что компания готова заключить договоры с любым региональным оператором и за свой счет вывезти использованные батарейки и утилизировать.

https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748271832.html

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2021

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экономика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)