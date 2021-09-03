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В Киеве заявили, что Россия не стремится к миру в Донбассе
В Киеве заявили, что Россия не стремится к миру в Донбассе - РИА Новости, 03.09.2021
В Киеве заявили, что Россия не стремится к миру в Донбассе
Отказ РФ продлить работу наблюдательной миссии ОБСЕ на границе с Украиной свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру в Донбассе, а также говорит о... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:04
2021-09-03T19:04
в мире
киев
франция
здоровье - общество
александр лукашевич
обсе
минские соглашения
алексей резников
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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Отказ РФ продлить работу наблюдательной миссии ОБСЕ на границе с Украиной свидетельствует о том, что Москва&nbsp;не стремится к миру в Донбассе, а также говорит о планах по эскалации конфликта, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября. Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе считает, что отказ РФ продлевать работу наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска на границе с Украиной является саботажем выполнения минских соглашений."Это лишь подчеркивает, что действия (Москвы - ред.) абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном - скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее", - цитирует Резникова агентство "РБК-Украина".По его словам, ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов в Донбасс. "Ликвидация наблюдения может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на временно оккупированные районы Украины. Кремль фактически вновь угрожает эскалацией", - подчеркнул вице-премьер.Он также добавил, что Россия своими действиями нарушает минские договоренности, поскольку в них прописаны постоянный действующий мониторинг и верификация со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией. "Если бы подобное сделали мы, все российские официальные лица и пропагандисты уже бы рассказывали, что Украина вышла из "Минска". Следовательно, есть все основания спросить у российской стороны - означает этот шаг о выходе из переговоров? Мы обязательно обратим на это внимание Германии и Франции как стран-посредников", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Отношения Москвы с Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748566717.html
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в мире, киев, франция, здоровье - общество, александр лукашевич, обсе, минские соглашения, алексей резников, россия
19:04 03.09.2021
 
В Киеве заявили, что Россия не стремится к миру в Донбассе

Вице-премьер Украины Резников: Москва не стремится к миру в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Отказ РФ продлить работу наблюдательной миссии ОБСЕ на границе с Украиной свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру в Донбассе, а также говорит о планах по эскалации конфликта, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября. Делегация Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе считает, что отказ РФ продлевать работу наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска на границе с Украиной является саботажем выполнения минских соглашений.
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"Это лишь подчеркивает, что действия (Москвы - ред.) абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном - скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее", - цитирует Резникова агентство "РБК-Украина".
По его словам, ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов в Донбасс. "Ликвидация наблюдения может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на временно оккупированные районы Украины. Кремль фактически вновь угрожает эскалацией", - подчеркнул вице-премьер.
Он также добавил, что Россия своими действиями нарушает минские договоренности, поскольку в них прописаны постоянный действующий мониторинг и верификация со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией. "Если бы подобное сделали мы, все российские официальные лица и пропагандисты уже бы рассказывали, что Украина вышла из "Минска". Следовательно, есть все основания спросить у российской стороны - означает этот шаг о выходе из переговоров? Мы обязательно обратим на это внимание Германии и Франции как стран-посредников", - сказал он.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы с Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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