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В ЛНР заявили о прибытии к линии разграничения разведгруппы ВСУ
В ЛНР заявили о прибытии к линии разграничения разведгруппы ВСУ - РИА Новости, 03.09.2021
В ЛНР заявили о прибытии к линии разграничения разведгруппы ВСУ
Разведгруппа украинских силовиков прибыла в район подконтрольного Киеву поселка Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:07
2021-09-03T16:07
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла в район подконтрольного Киеву поселка Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала применение украинскими силовиками автомобилей на Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения."Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в СЦКК для обеспечения выполнения задач подразделениями ВСУ на переднем крае", - заявил официальный представитель Народной милиции.Филипоненко уточнил со ссылкой на разведку ЛНР, что в район Троицкого на белом автомобиле марки "ЗИЛ" прибыли сотрудники представительства Киева в СЦКК, а также разведгруппа из семи человек. "Личный состав разведгруппы перевозил оружие и боеприпасы, а также продовольственный паек из расчета на пять суток", - добавил официальный представитель Народной милиции.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210902/miny-1748421874.html
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киев
луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
16:07 03.09.2021
 
В ЛНР заявили о прибытии к линии разграничения разведгруппы ВСУ

В ЛНР заявили о прибытии к линии разграничения разведгруппы украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла в район подконтрольного Киеву поселка Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что зафиксировала применение украинскими силовиками автомобилей на Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения.
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"Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в СЦКК для обеспечения выполнения задач подразделениями ВСУ на переднем крае", - заявил официальный представитель Народной милиции.
Филипоненко уточнил со ссылкой на разведку ЛНР, что в район Троицкого на белом автомобиле марки "ЗИЛ" прибыли сотрудники представительства Киева в СЦКК, а также разведгруппа из семи человек. "Личный состав разведгруппы перевозил оружие и боеприпасы, а также продовольственный паек из расчета на пять суток", - добавил официальный представитель Народной милиции.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
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