https://ria.ru/20210903/donbass-1748568909.html

В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек

В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 03.09.2021

В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек

Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:11

2021-09-03T15:11

2021-09-03T15:11

в мире

киев

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за минувшую неделю украинские силовики 13 раз обстреляли территорию республики."С позиций (украинских силовиков – ред.) в районе населенного пункта Орехово (под контролем Киева – ред.) обстрелу из стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР – ред.), в результате которого ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210831/obstrel-1747921966.html

https://ria.ru/20210831/donbass-1748034486.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр