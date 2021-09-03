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В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 03.09.2021
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:11
2021-09-03T15:11
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за минувшую неделю украинские силовики 13 раз обстреляли территорию республики."С позиций (украинских силовиков – ред.) в районе населенного пункта Орехово (под контролем Киева – ред.) обстрелу из стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР – ред.), в результате которого ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210831/obstrel-1747921966.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:11 03.09.2021
 
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек

В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ
Наблюдатель ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что за минувшую неделю украинские силовики 13 раз обстреляли территорию республики.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 07:49
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
"С позиций (украинских силовиков – ред.) в районе населенного пункта Орехово (под контролем Киева – ред.) обстрелу из стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР – ред.), в результате которого ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 16:58
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков
 
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