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Директор хабаровской школы уволилась после танца живота от учительницы
Директор хабаровской школы уволилась после танца живота от учительницы - РИА Новости, 03.09.2021
Директор хабаровской школы уволилась после танца живота от учительницы
Директор школы № 76 в Хабаровске Татьяна Строкова написала заявление об уходе после проверки из-за танца живота от педагога хореографии на торжественной линейке РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:23
2021-09-03T19:16
общество
хабаровск
день знаний
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Директор школы № 76 в Хабаровске Татьяна Строкова написала заявление об уходе после проверки из-за танца живота от педагога хореографии на торжественной линейке 1 сентября. Об этом сообщили в управлении образования города, пишет портал DVHAB.ru.В управлении пояснили, что решение об увольнении будет принято после встречи с коллективом школы и родителями учеников и завершения служебной проверки. В самой школе от комментариев отказались.Скандал из-за исполнения восточного танца на школьной линейке разгорелся 1 сентября. Учительница хореографии Юлия Марченко выступила перед учениками и родителями на торжественном мероприятии в хабаровской школе. Управление образования города назвало номер педагога неуместным. В ведомстве заявили, что он ставит под сомнение концепцию воспитательной работы учебного заведения, и начали служебную проверку.Накануне преподаватель извинилась за танец, объяснив, что ее образ в номере означал "птицу счастья". Марченко добавила, что костюм на ней был закрытый и с этим номером ранее она выступала на городских мероприятиях. Также педагог пообещала впредь учитывать специфику школьных праздников.
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хабаровск
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общество, хабаровск, день знаний
18:23 03.09.2021 (обновлено: 19:16 03.09.2021)
 
Директор хабаровской школы уволилась после танца живота от учительницы

Директор хабаровской школы решила уволиться после танца живота от учительницы на линейке

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Директор школы № 76 в Хабаровске Татьяна Строкова написала заявление об уходе после проверки из-за танца живота от педагога хореографии на торжественной линейке 1 сентября. Об этом сообщили в управлении образования города, пишет портал DVHAB.ru.

"Служебная проверка в отношении руководства учреждения продолжается. По состоянию на 2 сентября ею представлена объяснительная, а также написано заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября, которое не удовлетворено", — сообщили в ведомстве.

В управлении пояснили, что решение об увольнении будет принято после встречи с коллективом школы и родителями учеников и завершения служебной проверки. В самой школе от комментариев отказались.
Скандал из-за исполнения восточного танца на школьной линейке разгорелся 1 сентября. Учительница хореографии Юлия Марченко выступила перед учениками и родителями на торжественном мероприятии в хабаровской школе. Управление образования города назвало номер педагога неуместным. В ведомстве заявили, что он ставит под сомнение концепцию воспитательной работы учебного заведения, и начали служебную проверку.
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Накануне преподаватель извинилась за танец, объяснив, что ее образ в номере означал "птицу счастья". Марченко добавила, что костюм на ней был закрытый и с этим номером ранее она выступала на городских мероприятиях. Также педагог пообещала впредь учитывать специфику школьных праздников.
 
ОбществоХабаровскДень знаний
 
 
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