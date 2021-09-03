https://ria.ru/20210903/dialog-1748494149.html
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:30
2021-09-03T10:30
2021-09-03T13:28
политика
япония
владивосток
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ."Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору. Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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"Мы никогда не отказывались от диалога" – Путин о мирном договоре с Японией
Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
2021-09-03T10:30
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политика, япония, владивосток, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:30 03.09.2021 (обновлено: 13:28 03.09.2021)
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин
Президент Путин: Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору