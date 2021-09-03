https://ria.ru/20210903/dialog-1748494149.html

Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин

Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:30

2021-09-03T10:30

2021-09-03T13:28

политика

япония

владивосток

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ."Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору. Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742906476.html

япония

владивосток

россия

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"Мы никогда не отказывались от диалога" – Путин о мирном договоре с Японией Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. 2021-09-03T10:30 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, япония, владивосток, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)