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Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:30
2021-09-03T13:28
политика
япония
владивосток
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ."Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору. Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Мы никогда не отказывались от диалога" – Путин о мирном договоре с Японией
Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
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политика, япония, владивосток, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:30 03.09.2021 (обновлено: 13:28 03.09.2021)
 
Россия всегда была за диалог с Японией по мирному договору, заявил Путин

Президент Путин: Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
"Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору. Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", - сказал Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Рабочая поездка премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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ПолитикаЯпонияВладивостокВладимир ПутинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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