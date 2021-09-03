https://ria.ru/20210903/deti-1748535331.html

В Хабаровском крае создадут детский центр отдыха

В Хабаровском крае создадут детский центр отдыха - РИА Новости, 03.09.2021

В Хабаровском крае создадут детский центр отдыха

ВЭБ, Минвостокразвития и власти Хабаровского края договорились о создании в регионе круглогодичного детского центра отдыха и творческого развития, сообщается на РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:58

2021-09-03T12:58

2021-09-03T12:58

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

арктика

михаил дегтярев

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ, Минвостокразвития и власти Хабаровского края договорились о создании в регионе круглогодичного детского центра отдыха и творческого развития, сообщается на сайте госкорпорации.Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и зампред ВЭБа Артем Довлатов."Сегодня во Владивостоке заключено соглашение... о развитии детского отдыха в регионе... Документ предусматривает создание на территории Хабаровского края круглогодичного детского центра для отдыха, оздоровления, обучения и творческого развития детей, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья. Он сможет принимать 350 школьников за смену, около 5 тысяч ребят в год", - говорится в сообщении.Проект реализуется с использованием механизма поддержки проектов на Дальнем востоке - "дальневосточной концессии", где социальная инфраструктура создается за счет инвесторов, а затем государство расплачивается с ними в течение 10-20 лет. Подписание соглашения с инвестором назначено на декабрь, а построить центр планируется в 2022-2023 годах."Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики выразило готовность предоставить под проект капитальный грант. А Государственная корпорация ВЭБ.РФ выступит финансовым партнером проекта с предоставлением льготного финансирования", - добавлено в сообщении.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/rekonstruktsiya-1748458495.html

https://ria.ru/20210902/vtb-1748299716.html

владивосток

арктика

россия

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, арктика, михаил дегтярев, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)