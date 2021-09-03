В Хабаровском крае создадут детский центр отдыха
ВЭБ и Минвостокразвития договорились о создании детского центра отдыха в Хабаровском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд "Русгидро" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ, Минвостокразвития и власти Хабаровского края договорились о создании в регионе круглогодичного детского центра отдыха и творческого развития, сообщается на сайте госкорпорации.
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и зампред ВЭБа Артем Довлатов.
"Сегодня во Владивостоке заключено соглашение... о развитии детского отдыха в регионе... Документ предусматривает создание на территории Хабаровского края круглогодичного детского центра для отдыха, оздоровления, обучения и творческого развития детей, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья. Он сможет принимать 350 школьников за смену, около 5 тысяч ребят в год", - говорится в сообщении.
Проект реализуется с использованием механизма поддержки проектов на Дальнем востоке - "дальневосточной концессии", где социальная инфраструктура создается за счет инвесторов, а затем государство расплачивается с ними в течение 10-20 лет. Подписание соглашения с инвестором назначено на декабрь, а построить центр планируется в 2022-2023 годах.
"Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики выразило готовность предоставить под проект капитальный грант. А Государственная корпорация ВЭБ.РФ выступит финансовым партнером проекта с предоставлением льготного финансирования", - добавлено в сообщении.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.