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Тарас Демура: туризм хочет расширять авиамаршруты на Дальний Восток

Тарас Демура: туризм хочет расширять авиамаршруты на Дальний Восток - РИА Новости, 03.09.2021

Тарас Демура: туризм хочет расширять авиамаршруты на Дальний Восток

Россияне, хотя с опаской, но уже готовы путешествовать – возможно на это повлияла и усталость от коронавируса. Многие граждане решили лучше узнать природу... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:00

2021-09-03T12:00

2021-09-03T12:00

интервью

сахалин

новости - туризм

дальний восток

tui russia & cis

восточный экономический форум (вэф)

tui group

туризм

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Россияне, хотя с опаской, но уже готовы путешествовать – возможно на это повлияла и усталость от коронавируса. Многие граждане решили лучше узнать природу Дальнего Востока – этой теме уделено особое внимание в рамках Восточного экономического форума. О туристических перспективах региона, влиянии пандемии на отрасль и о популярности кешбэка у российских путешественников в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 рассказал гендиректор TUI Россия Тарас Демура. Беседовала Марина Первухина.– Каков туристический потенциал Дальнего Востока?– Прежде всего это комбинированные туры, например, Сахалин-Камчатка, Сахалин-Курилы. Есть большой спрос на то, чтобы посмотреть два-три региона за один раз. Ограничивает нас лишь отсутствие быстрых и удобных внутренних перелетов. Мы очень надеемся, что авиакомпания "Аврора", которая сейчас находится в стадии трансформации, свяжет между собой все крупные дальневосточные города. Тогда мы сможем комбинировать туры и предлагать их российским путешественникам.Мы постоянно ведем переговоры с авиакомпаниями, чтобы они расширяли сетку маршрутов, и в то же время рассматриваем открытие чартеров из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. Уверены, что спрос на эти направления будет, особенно на Камчатку. Она очень популярна у туристов, как и Сахалин. А вот Хабаровск еще предстоит продвигать. По поводу туров во Владивосток у нас тоже вполне оптимистические ожидания.Буквально на днях закончилась летняя чартерная программа полетов на Сахалин. Практически с полной загрузкой на остров летали широкофюзеляжные самолеты. Новую зимнюю чартерную цепочку мы хотим составить 15 декабря. Думаем, что местный горнолыжный комплекс "Горный воздух" будет очень популярным, как альтернатива сочинской "Красной Поляне". Но здесь больше экзотики. В это же время будет работать и компенсация чартеров со стороны государства, а после январских праздников, как мы надеемся, начнет работать туристический кешбэк, и мы продлим чартерную программу.– Какие у вас планы на ВЭФ? С кем планируете проводить встречи, какие вопросы хотите обсудить?– В рамках форума мы нацелены на взаимодействие с регионами, планируется много встреч с губернаторами. Мы прорабатываем новые для себя маршруты, на которые можно было бы поставить чартеры, и постоянно изучаем потенциал регионов. Но подписываем соглашения и с теми из них, в которые мы уже летали – это Бурятия и Сахалин. Изучаем Якутию, присматриваемся к Камчатке, Кавказу, Хабаровскому краю.– Как прошел для вас летний сезон?– Наш летний сезон далек от завершения, он закроется в конце октября. Но в целом туризм развивается, спрос растет кратно, и мы этим довольны. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос в несколько раз. А вот зарубежный туризм еще далек от таких показателей, потому что без ограничений пока открыта только Турция. Поэтому говорить о полном восстановлении зарубежного туризма еще рано.– В этом году вам удалось выйти с меньшими потерями по сравнению с прошлым?– Пандемия коронавируса и в прошлом, и в нынешнем году оказала на нашу сферу негативное влияние. Хорошо, что не было полных локдаунов, но все же люди опасались путешествовать. Направления то открывались, то закрывались, даже в привычную для нас Турцию. Эта неразбериха тормозила всю нашу работу. По финансовым результатам 2020 год был для нас очень убыточным, но мы надеемся, что 2021 год будет хотя бы близок к нулю, и мы завершим его без убытков. В 2019 году мы зарабатывали, в 2020 – теряли, в 2021 хотим выйти в ноль, а в 2022 снова зарабатывать. В наших планах до конца этого года – отправить около 300-400 тысяч туристов по России и около миллиона – за рубеж.– С какими проблемами столкнулись вы в текущем летнем сезоне?– Люди сложно выходят с работы на "удаленке", и им тяжело возвращаться в офис. В туризме сотрудники очень устали за эти годы от постоянных стрессов, отмен, ограничений и возобновлений. Выгорание наблюдается среди сотрудников туризма, и нужны новые амбициозные цели, чтобы "зажечь" людей. Мне кажется, наше правительство разумно подходило к ограничениям, и то, что не было объявлено полного локдауна, в какой-то мере нас спасло.– Сказались ли на спросе туристов пожары в Турции и Греции или наводнения в Краснодарском крае?– Пожары в Турции и Греции повлияли на турпотоки очень незначительно. Два-три дня мы фиксировали падение спроса, но потом он полностью восстановился. В Краснодаре, в частности, в Анапе, после паводка мы даже не могли однажды довезти туристов до отелей. Не катастрофично, но неприятные инциденты были.– Интересен ли как туристическое направление Египет, и востребована ли страна у россиян? Какое количество туристов вы уже отправили отдыхать в эту страну? Какие планы до конца года?– Это направление еще полностью не открыто, пока туда летает лишь пара рейсов. Конечно, они заполнены, потому что спрос на рынке намного выше разрешенных предложений. Когда полностью откроют Египет, он станет альтернативой Турции. На турецкие курорты летают пять-шесть месяцев, а в Египте можно отдыхать круглый год. И это более доступная и дешевая альтернатива, потому что там можно найти отели на любой вкус. Там есть своя специфика, но она нравится россиянам. У этого направления большие перспективы, и оно может стать, в какой-то момент, зарубежным направлением номер один для россиян. Мы готовы после полноценного открытия отправлять туда до миллиона туристов в год.На египетских курортах особый упор направлен на безопасность отдыхающих. Это многоуровневые досмотры, хотя, по мнению туристов, иногда избыточные. Тем не менее, это необходимые меры. В инфраструктуре Египта многое изменилось за последние годы. Есть даже отели, которые из-за отсутствия туристов находятся в запущенном состоянии, и это можно понять. Шесть лет не было большого потока туристов из России. Но как только он начнется, как только пойдут инвестиции, все быстро восстановится.– Как показывают себя чартерные программы, которые компания начала поставлять на Камчатку, в Бурятию, в Казань? Каков баланс спроса и предложения и что вообще предлагают туристам в этих местах?– Чартеры – это часть нашего бизнеса, и мы хотим развивать их и дальше. Для России это новый продукт, потому что у нас все привыкли, что чартерные программы ставят только в Сочи и больше никуда. Развитие регионов всегда сопряжено с трудностями, на пути инвестиций немало барьеров. Мы пока находимся на том этапе, когда больше вкладываем, чем зарабатываем. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом и думаем, что через два-три года чартеры станут массовыми.– Эксперты туристического рынка отмечают невысокую популярность четвертого этапа кешбэка. Как вы считаете, нужно ли менять параметры программы? И вообще, нужно ли запускать программу в следующем году, не исчерпала ли она себя?– Программа себя не исчерпала, людям приятно, когда им возвращают часть денег за покупки. Кешбэк есть во многих сферах, от супермаркетов до банковских сервисов. И в туризме он показал себя с хорошей стороны. Для государства это тоже выгодно, потому что полученные за счет этой программы из федерального бюджета деньги направляются в регионы. Однако если кешбэк продлевать на весь год, это будет нерациональной тратой средств. Акция сейчас работает на крыльях сезона (в начале и конце туристического сезона, исключая периоды высокого спроса – лето и новогодние праздники – ред.) и стимулирует поток туда, где в нем нуждаются.– Какие, по вашему мнению, меры государственной поддержки необходимы туристической отрасли?– Для всех наших курортов нужны генпланы, чтобы они застраивались не хаотично, а в соответствии с неким проектом. У нас еще много привлекательных с точки зрения туризма мест с беспорядочной застройкой. Где-то избыток отелей, а где-то недостаток дорог или плохой аэропорт.А вот если говорить про туры, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса, то мы их практически все отработали. Осталось 3-5%, которые пока еще не выбраны туристами, остались задепонированными. Что это такое и как понимать? Расскажу коротко. Деньги за несостоявшееся путешествие хранятся на счету туроператора. Когда же туристы решают поехать, то они могут выбрать любой тур в любую страну. Но поскольку сезон будет другим, то и цены будут иными. Они могут быть выше или ниже, это зависит от того, что человек выберет и когда.

https://ria.ru/20210721/puteshestvie-1742173206.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210902/puteshestviya-1748194212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/keshbek-1748430372.html

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