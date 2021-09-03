https://ria.ru/20210903/delo-1748564081.html

СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре

СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре - РИА Новости, 03.09.2021

СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве из-за смерти мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками в самарском поселке, на причастность к РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:48

2021-09-03T14:48

2021-09-03T15:08

происшествия

самарская область

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве из-за смерти мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками в самарском поселке, на причастность к произошедшему проверяется 34-летний местный житель, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.Ранее ведомство сообщило, что 2 сентября в лесу в поселке Винтай Красноглинского района Самары было обнаружено тело местного жителя, предположительно, скончавшегося из-за ножевого ранения. Ранее следователи возбудили в отношении убитого уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По версии следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет, все это он снимал на телефон."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств смерти местного жителя 1989 года рождения возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Уточняется, что тело мужчины было найдено закопанным на территории леса, что указывает на возможную попытку его спрятать. В СУСК добавили, что, поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По информации пресс-службы, в настоящее время следователи проверяют на причастность к смерти мужчины 34-летнего местного жителя."С целью установления объективной картины произошедшего проводится проверка показаний на месте, назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, в том числе для установления времени смерти и характера причинения телесных повреждений. Кроме того, планируется проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа мужчине 1987 года рождения", - сказано в релизе.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств смерти погибшего.Кроме того, в рамках другого уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям умершего, в отношении которого поступили сообщения о совершении преступлений против половой неприкосновенности.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следователи отрабатывают несколько версий произошедшего: по одной из них, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.

https://ria.ru/20210903/izbienie-1748416680.html

https://ria.ru/20210830/arest-1747868479.html

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф)