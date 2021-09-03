Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/blinken-1748644179.html
Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов
Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов - РИА Новости, 03.09.2021
Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов
Администрация Соединенных Штатов не видит перспектив смягчения санкций в отношении радикального движения "Талибан"* в случае, если его члены будут и далее... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:31
2021-09-03T22:31
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
афганистан
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не видит перспектив смягчения санкций в отношении радикального движения "Талибан"* в случае, если его члены будут и далее ограничивать свободу передвижения жителей Афганистана, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.В ходе пресс-конференции глава американской дипломатии напомнил, что ранее Совбез ООН принял резолюции, призывающую талибов исполнять обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана."Как вы знаете, "Талибан"* добивается смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в условиях действующих санкций они делать не могут. Если руководство талибов будет нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН по свободе перемещений, сложно представить, какими могут быть перспективы смягчения этих санкций", - сказал Блинкен.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210903/taliby-1748636073.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_39947b89d729fff5fb0878188ad92c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, талибан, афганистан, санкции
22:31 03.09.2021
 
Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов

Глава госдепа Блинкен: США не смягчат санкции против талибов в случае притеснения афганцев

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не видит перспектив смягчения санкций в отношении радикального движения "Талибан"* в случае, если его члены будут и далее ограничивать свободу передвижения жителей Афганистана, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе пресс-конференции глава американской дипломатии напомнил, что ранее Совбез ООН принял резолюции, призывающую талибов исполнять обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана.
"Как вы знаете, "Талибан"* добивается смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в условиях действующих санкций они делать не могут. Если руководство талибов будет нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН по свободе перемещений, сложно представить, какими могут быть перспективы смягчения этих санкций", - сказал Блинкен.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 20:35Захват власти в Афганистане талибами
В Кабуле празднуют захват Панджшера
 
Захват власти в Афганистане талибамиСШАТалибанАфганистанСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния