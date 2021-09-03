https://ria.ru/20210903/blinken-1748644179.html

Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов

Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов - РИА Новости, 03.09.2021

Блинкен назвал условия смягчения санкций против талибов

Администрация Соединенных Штатов не видит перспектив смягчения санкций в отношении радикального движения "Талибан"* в случае, если его члены будут и далее... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T22:31

2021-09-03T22:31

2021-09-03T22:31

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

афганистан

санкции

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не видит перспектив смягчения санкций в отношении радикального движения "Талибан"* в случае, если его члены будут и далее ограничивать свободу передвижения жителей Афганистана, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.В ходе пресс-конференции глава американской дипломатии напомнил, что ранее Совбез ООН принял резолюции, призывающую талибов исполнять обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана."Как вы знаете, "Талибан"* добивается смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в условиях действующих санкций они делать не могут. Если руководство талибов будет нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН по свободе перемещений, сложно представить, какими могут быть перспективы смягчения этих санкций", - сказал Блинкен.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210903/taliby-1748636073.html

сша

афганистан

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сша, талибан, афганистан, санкции