https://ria.ru/20210903/biznesmen-1748457203.html

Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию

Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию - РИА Новости, 03.09.2021

Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию

Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:07

2021-09-03T05:07

2021-09-03T10:20

латвия

дальневосточный федеральный университет

борис титов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено."Я хотел бы сказать, что мы уже договорились, что в первой половине сентября, мы надеемся, следующий участник "лондонского списка" Кубасов уже вернется в Россию", - сказал омбудсмен.Михаил Кубасов - управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания", объявлен в федеральный и международный розыск, с марта 2018 года выехал на территорию Испании, с декабря 2019 пребывает в Латвии.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/1733736916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573974160.html

латвия

россия

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латвия, дальневосточный федеральный университет, борис титов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)