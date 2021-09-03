https://ria.ru/20210903/biznesmen-1748457203.html
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию - РИА Новости, 03.09.2021
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию
Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:07
2021-09-03T05:07
2021-09-03T10:20
латвия
дальневосточный федеральный университет
борис титов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено."Я хотел бы сказать, что мы уже договорились, что в первой половине сентября, мы надеемся, следующий участник "лондонского списка" Кубасов уже вернется в Россию", - сказал омбудсмен.Михаил Кубасов - управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания", объявлен в федеральный и международный розыск, с марта 2018 года выехал на территорию Испании, с декабря 2019 пребывает в Латвии.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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латвия, дальневосточный федеральный университет, борис титов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:07 03.09.2021 (обновлено: 10:20 03.09.2021)
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию
Борис Титов: бизнесмен Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернется в Россию