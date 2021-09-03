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Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию - РИА Новости, 03.09.2021
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию
Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:07
2021-09-03T10:20
латвия
дальневосточный федеральный университет
борис титов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено."Я хотел бы сказать, что мы уже договорились, что в первой половине сентября, мы надеемся, следующий участник "лондонского списка" Кубасов уже вернется в Россию", - сказал омбудсмен.Михаил Кубасов - управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания", объявлен в федеральный и международный розыск, с марта 2018 года выехал на территорию Испании, с декабря 2019 пребывает в Латвии.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/1733736916.html
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латвия, дальневосточный федеральный университет, борис титов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:07 03.09.2021 (обновлено: 10:20 03.09.2021)
 
Титов: фигурант "лондонского списка" Кубасов вернется в Россию

Борис Титов: бизнесмен Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернется в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
Триллион из ФНБ, лондонский список, инвестплатформы хотят денег - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 21:33Кошелек
Триллион из ФНБ, "лондонский список", инвестплатформы хотят денег
"Я хотел бы сказать, что мы уже договорились, что в первой половине сентября, мы надеемся, следующий участник "лондонского списка" Кубасов уже вернется в Россию", - сказал омбудсмен.
Михаил Кубасов - управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания", объявлен в федеральный и международный розыск, с марта 2018 года выехал на территорию Испании, с декабря 2019 пребывает в Латвии.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Лондонский список: новые санкции против 25 россиян по делу Магнитского - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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ЛатвияДальневосточный федеральный университетБорис ТитовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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