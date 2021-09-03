https://ria.ru/20210903/biznes-1748482137.html
Путин заявил о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке
Путин заявил о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021
Путин заявил о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке
Россия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:31
2021-09-03T09:31
2021-09-03T10:02
экономика
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Россия - это неотъемлемая часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капитала и новой экономики, создавать пространство для реализации... для граждан, для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владимир путин
09:31 03.09.2021 (обновлено: 10:02 03.09.2021)
Путин заявил о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке
Президент Путин заявил о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке