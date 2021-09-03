https://ria.ru/20210903/biznes-1748475397.html

Генпрокурор рассказал о новых требованиях к проверке малого бизнеса

Генпрокурор рассказал о новых требованиях к проверке малого бизнеса - РИА Новости, 03.09.2021

Генпрокурор рассказал о новых требованиях к проверке малого бизнеса

Прокуратура не будет одобрять плановые и внеплановые проверки малого бизнеса проверяющими структурами, если это может привести к ущербу бизнесу, заявил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:39

2021-09-03T08:39

2021-09-03T08:39

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

игорь краснов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура не будет одобрять плановые и внеплановые проверки малого бизнеса проверяющими структурами, если это может привести к ущербу бизнесу, заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме."Считаю, что при формировании плана и согласовании внеплановых проверок, где нет риска причинения какого-либо ущерба, лучше перестраховаться и не допустить сомнительную проверку, чем создать условия для, возможно, негативных последствий для предпринимателя, а то и разрушения бизнеса. Этой логикой мы будем руководствоваться и впредь", - сказал он.По его словам, уже второй год важной составляющей работы прокуроров является надзор за соблюдением моратория на планирование и проведение проверок малого бизнеса. "В результате их своевременного исключения, только на Дальнем Востоке почти 25 тысяч хозяйствующих субъектов избавлены от зачастую избыточного внимания со стороны контролирующих органов", - рассказал генпрокурор.По словам Краснова, из рассмотренных прокурорами более 11 тысяч заявлений о проведении внеплановых проверок отказано в каждом третьем случае.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210824/putin-1747075389.html

https://ria.ru/20210802/subsidii-1743942357.html

владивосток

дальний восток

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, игорь краснов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)