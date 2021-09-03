https://ria.ru/20210903/bezdeystvie-1748566845.html

МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре

МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре - РИА Новости, 03.09.2021

МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре

МВД России опровергло собственное бездействие в деле об убийстве педофила в Самаре: в ведомстве подчеркнули, что полиция реализовала "комплекс мероприятий в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:04

2021-09-03T15:04

2021-09-03T15:04

происшествия

самара

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. МВД России опровергло собственное бездействие в деле об убийстве педофила в Самаре: в ведомстве подчеркнули, что полиция реализовала "комплекс мероприятий в полном объеме".Издание "Царьград" написало, что полиция после заявления жителя Самары о том, что его дочь растлили, "выехала проверить место жительства педофила, однако тот успел скрыться", а в следующие восемь дней якобы "не было осуществлено ни одного задержания"."Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета в полном объеме реализован комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния", - сказано в сообщении на сайте "МВД Медиа". Другие детали не приводятся.Накануне региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении тела мужчины, фигурировавшего в деле о педофилии, с ножевым ранением в лесу.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. Источник уточнял, что "есть версия, что мужчина был убит отцом одной из девочек, а по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом".На тот момент в отношении убитого расследовалось уголовное дело о педофилии: по данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек.

https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747321588.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)