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МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре
МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре - РИА Новости, 03.09.2021
МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре
МВД России опровергло собственное бездействие в деле об убийстве педофила в Самаре: в ведомстве подчеркнули, что полиция реализовала "комплекс мероприятий в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:04
2021-09-03T15:04
происшествия
самара
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. МВД России опровергло собственное бездействие в деле об убийстве педофила в Самаре: в ведомстве подчеркнули, что полиция реализовала "комплекс мероприятий в полном объеме".Издание "Царьград" написало, что полиция после заявления жителя Самары о том, что его дочь растлили, "выехала проверить место жительства педофила, однако тот успел скрыться", а в следующие восемь дней якобы "не было осуществлено ни одного задержания"."Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета в полном объеме реализован комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния", - сказано в сообщении на сайте "МВД Медиа". Другие детали не приводятся.Накануне региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении тела мужчины, фигурировавшего в деле о педофилии, с ножевым ранением в лесу.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. Источник уточнял, что "есть версия, что мужчина был убит отцом одной из девочек, а по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом".На тот момент в отношении убитого расследовалось уголовное дело о педофилии: по данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек.
https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747321588.html
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происшествия, самара, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
15:04 03.09.2021
 
МВД ответило на критику после смерти обвиняемого в изнасилованиях в Самаре

МВД опровергло сообщения о бездействия после смерти обвиняемого в насилии в Самаре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. МВД России опровергло собственное бездействие в деле об убийстве педофила в Самаре: в ведомстве подчеркнули, что полиция реализовала "комплекс мероприятий в полном объеме".
Издание "Царьград" написало, что полиция после заявления жителя Самары о том, что его дочь растлили, "выехала проверить место жительства педофила, однако тот успел скрыться", а в следующие восемь дней якобы "не было осуществлено ни одного задержания".
"Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета в полном объеме реализован комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния", - сказано в сообщении на сайте "МВД Медиа". Другие детали не приводятся.
Накануне региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении тела мужчины, фигурировавшего в деле о педофилии, с ножевым ранением в лесу.
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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. Источник уточнял, что "есть версия, что мужчина был убит отцом одной из девочек, а по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом".
На тот момент в отношении убитого расследовалось уголовное дело о педофилии: по данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек.
 
ПроисшествияСамараМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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