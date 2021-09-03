https://ria.ru/20210903/beslan-1748540243.html

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:16

2021-09-03T13:16

2021-09-03T14:01

общество

беслан

москва

республика северная осетия - алания

анна кузнецова

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция в память о жертвах теракта в Беслане началась в Москве перед Аланским подворьем, в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу, 3 сентября, в день 17-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье в 12.20 состоялась панихида по погибшим.В 13.00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.Участники акции возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане". Некоторые несут к монументу детские игрушки.В церемонии приняли участие полномочный представитель РСО-Алания при президенте РФ Борис Джанаев и уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. Она возложила к монументу букет красных роз.Цветы также возлагали юнармейцы Москвы, курсанты академии МЧС, кадеты московских школ и все желающие."17 лет прошло, а до сих пор текут слезы, мы помним этот страшный день. Не первый год 3 сентября начинается с того, что мы идём на Николо-Архангельское кладбище и возлагаем цветы к могилам бойцов, которые погибли за наших детей. Знаем, что сегодня есть те, кто защитит наших детей, в случае если нагрянет беда", - сообщила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Она отметила, что до сих пор сохраняется угроза терроризма."Войны отгремели много лет назад, но, к сожалению, угроза терроризма заставляет быть в тонусе, и, к сожалению, до сих пор имеет место быть. Сегодня, вспоминая эту трагедию, я считаю, что важно не просто хранить её в памяти, делать все для того, чтобы она больше не повторилась. И сегодня, летая в Сирию, видя то, что еще есть эти отголоски на территории нашего земного шара, конечно, хочется, чтобы были мобилизованы силы не только здесь в России, но и по всему миру, которые защитят наших детей",- подчеркнула детский омбудсмен.Как в свою очередь сообщил журналистам полномочный представитель РСО-Алания при президенте РФ Борис Джанаев, в настоящее время в Северной Осетии идут работы по созданию мемориального комплекса."Сейчас на территории республики ведутся большие мероприятия, работы по восстановлению тех ран, скажем так, нанесенных людям. По распоряжению президента уже ведутся работы по созданию мемориального комплекса, музея трагедии в Беслане. И я больше чем уверен, что многие люди смогут долго ещё помнить об этой страшной трагедии. А наша главная задача объединившись, держась за руки, бороться с этим злом", - сказал Джанаев.Помимо этого, в пятницу запланировано проведение памятных акций в 10 местах, где ранее были совершены террористические акты.Теракты в разные годы были совершены в Театральном центре на Дубровке, гостинице "Националь" и аэродроме "Тушино", станциях метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская" и подземном переходе на Пушкинской площади, а также были взорваны дома на Каширском шоссе и на улице Гурьянова.Как сообщали в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики, по традиции мемориальную акцию поддержат активисты молодежных и некоммерческих организаций. Ровно в 14.00 участники соберутся у мемориальных знаков, чтобы зажечь свечи и возложить красные гвоздики. В мероприятиях примет участие и "Молодежь Москвы". В руках молодые люди принесут самодельных бумажных голубей – международный символ мира.Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

https://ria.ru/20210901/beslan-1747816344.html

https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html

беслан

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общество, беслан, москва, республика северная осетия - алания, анна кузнецова