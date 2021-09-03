https://ria.ru/20210903/benzin-1748450086.html

Минэнерго: розничные цены на бензин были бы выше в отсутствие демпфера

Минэнерго: розничные цены на бензин были бы выше в отсутствие демпфера - РИА Новости, 03.09.2021

Минэнерго: розничные цены на бензин были бы выше в отсутствие демпфера

Розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было демпфера, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:48

2021-09-03T02:48

2021-09-03T02:48

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дальневосточный федеральный университет

павел сорокин

цены на нефть

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было демпфера, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.Сорокин также отметил, что темпы роста цен на бензин сейчас находятся ну уровне, близком к инфляции, в пределах десятых процента.По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в январе-июле выросли на 5,24%, в то время как общая инфляция в стране за этот период составила 5,88%. В итоге на 1 сентября средняя розничная цена на бензин составляла 49,08 рубля за литр.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), дальневосточный федеральный университет, павел сорокин, цены на нефть, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)