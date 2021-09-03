https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748508298.html

У народов Украины и Белоруссии общая история, заявил Зеленский

У народов Украины и Белоруссии общая история, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.09.2021

У народов Украины и Белоруссии общая история, заявил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и Белоруссии общая история, их народы понимают друг друга. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:31

2021-09-03T11:31

2021-09-03T11:31

в мире

украина

белоруссия

владимир зеленский

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и Белоруссии общая история, их народы понимают друг друга."Сейчас вы говорили на своем государственном языке (белорусском – ред). Я вас прекрасно понимаю. Это говорит о том, что у нас реально общая история. И действительно, мы друг друга понимаем. Я сейчас не только о нас с вами. А о наших народах", - сказал Зеленский в ходе выступления в Стэнфорде, видеозапись которого опубликовал украинский телеканал "Дом" в пятницу.По его словам, Киев полностью понимает, какая ситуация в Минске. Зеленский пожелал Белоруссии "быть свободной и демократической страной", как Украина."Мы точно понимаем, что происходит у вас, мы понимаем, что то же самое происходило у нас", - добавил украинский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html

украина

белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский