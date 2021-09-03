https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748503354.html
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску - РИА Новости, 03.09.2021
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:07
2021-09-03T11:07
2021-09-03T11:07
белоруссия
владивосток
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
дальневосточный федеральный университет
дмитрий шугаев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598540848_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_082b95240218a9276057c14c721fe035.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии."Белоруссия для нас является стратегическим партнером. Мы в конце концов живем в одном Союзном государстве", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Он отметил, что система С-400 предназначена и для экспорта."Конечно же, логично будет в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии", - сказал Шугаев.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210829/erdogan-1747728312.html
https://ria.ru/20210903/checkmate-1748481430.html
белоруссия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598540848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96cbf422f6febeb1a97f9614787e872e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владивосток, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», дальневосточный федеральный университет, дмитрий шугаев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев не видит препятствий для поставок С-400 Белоруссии