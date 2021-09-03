https://ria.ru/20210903/belorussiya-1748503354.html

Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску

Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску - РИА Новости, 03.09.2021

Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:07

2021-09-03T11:07

2021-09-03T11:07

белоруссия

владивосток

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

с-400 «триумф»

дальневосточный федеральный университет

дмитрий шугаев

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии."Белоруссия для нас является стратегическим партнером. Мы в конце концов живем в одном Союзном государстве", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Он отметил, что система С-400 предназначена и для экспорта."Конечно же, логично будет в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии", - сказал Шугаев.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210829/erdogan-1747728312.html

https://ria.ru/20210903/checkmate-1748481430.html

белоруссия

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владивосток, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», дальневосточный федеральный университет, дмитрий шугаев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)