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Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску - РИА Новости, 03.09.2021
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:07
2021-09-03T11:07
белоруссия
владивосток
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
дальневосточный федеральный университет
дмитрий шугаев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии."Белоруссия для нас является стратегическим партнером. Мы в конце концов живем в одном Союзном государстве", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Он отметил, что система С-400 предназначена и для экспорта."Конечно же, логично будет в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии", - сказал Шугаев.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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белоруссия, владивосток, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», дальневосточный федеральный университет, дмитрий шугаев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:07 03.09.2021
 
Глава ФСВТС не видит препятствий для поставок С-400 Минску

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев не видит препятствий для поставок С-400 Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМакет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет зенитной ракетной системы С-400 Триумф на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок С-400 для Белоруссии.
"Белоруссия для нас является стратегическим партнером. Мы в конце концов живем в одном Союзном государстве", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.
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"Нет никаких сомнений". Эрдоган высказался о покупке второго полка С-400
Он отметил, что система С-400 предназначена и для экспорта.
"Конечно же, логично будет в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии", - сказал Шугаев.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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БелоруссияВладивостокФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)С-400 «Триумф»Дальневосточный федеральный университетДмитрий ШугаевВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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