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Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября
Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября - РИА Новости, 03.09.2021
Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября
Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T21:34
2021-09-03T22:46
в мире
сша
джо байден
теракты 11 сентября (2001)
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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года."В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - говорится в указе.Байден поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев."Сегодня я подписал указ, предписывающий министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", - заявил президент США, чье заявление распространил Белый дом.Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности."Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - отметил Байден.Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.Семьи погибших ранее объявили, что выступят против участия Байдена в мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов, если он не рассекретит документы, которые, как они считают, могли бы пролить свет на причастность властей Саудовской Аравии к событиям 20-летней давности.Саудовскими подданными были 15 из 19 человек, которые 11 сентября 2001 года протаранили на захваченных пассажирских самолетах башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один угнанный авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов, за которыми стояла группировка "Аль-Каида"*, стали порядка трех тысяч человек.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210401/terakt-1603806105.html
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в мире, сша, джо байден, теракты 11 сентября (2001)
21:34 03.09.2021 (обновлено: 22:46 03.09.2021)
 
Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября

Президент США Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

© AFP 2021 / Alexandre FuchsОбломки башни Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Обломки башни Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Alexandre Fuchs
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ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.
"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - говорится в указе.
Байден поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев.
"Сегодня я подписал указ, предписывающий министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", - заявил президент США, чье заявление распространил Белый дом.
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Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.
"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - отметил Байден.
Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.
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Семьи погибших ранее объявили, что выступят против участия Байдена в мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов, если он не рассекретит документы, которые, как они считают, могли бы пролить свет на причастность властей Саудовской Аравии к событиям 20-летней давности.
Саудовскими подданными были 15 из 19 человек, которые 11 сентября 2001 года протаранили на захваченных пассажирских самолетах башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один угнанный авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов, за которыми стояла группировка "Аль-Каида"*, стали порядка трех тысяч человек.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В миреСШАДжо БайденТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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