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Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента
Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента - РИА Новости, 03.09.2021
Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента
"АвтоВАЗ" из-за дефицита автоэлектроники сократил продажи автомобилей Lada в России в августе на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:08
2021-09-03T12:53
экономика
тольятти
автоваз
россия
авто
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" из-за дефицита автоэлектроники сократил продажи автомобилей Lada в России в августе на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,4 тысячи штук, говорится в сообщении компании."В августе 2021 года было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года (с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО "Lada Запад Тольятти")", - сообщает компания.При этом в "АвтоВАЗе" добавили, что снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников.Нехватка электронных компонентов больше всего повлияла на производство Lada Granta и внесла изменения в тройку лидеров продаж, сообщает компания. Так, традиционный бестселлер Lada Granta уступил Lada Vesta, продажи которой в августе составили 6,9 тысячи автомобилей.Lada Granta заняла второе место – 5 тысяч автомобилей. На третьем месте – модели семейства Niva. Совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3,4 тысяч автомобилей."АвтоВАЗ", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов... Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - прокомментировал президент компании Николя Мор.Он отметил, что "АвтоВАЗ" прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей."АвтоВАЗ" изготавливает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
https://ria.ru/20210721/avtovaz-1742211971.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/lada-1747091511.html
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экономика, тольятти, автоваз, россия, авто
12:08 03.09.2021 (обновлено: 12:53 03.09.2021)
 
Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента

Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" из-за дефицита автоэлектроники сократил продажи автомобилей Lada в России в августе на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,4 тысячи штук, говорится в сообщении компании.
"В августе 2021 года было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года (с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО "Lada Запад Тольятти")", - сообщает компания.
При этом в "АвтоВАЗе" добавили, что снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников.
Нехватка электронных компонентов больше всего повлияла на производство Lada Granta и внесла изменения в тройку лидеров продаж, сообщает компания. Так, традиционный бестселлер Lada Granta уступил Lada Vesta, продажи которой в августе составили 6,9 тысячи автомобилей.
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Lada Granta заняла второе место – 5 тысяч автомобилей. На третьем месте – модели семейства Niva. Совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3,4 тысяч автомобилей.
"АвтоВАЗ", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов... Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - прокомментировал президент компании Николя Мор.
Он отметил, что "АвтоВАЗ" прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей.
"АвтоВАЗ" изготавливает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:42В России
Производство электромобилей Lada могут запустить в 2027-2028 годах
 
ЭкономикаТольяттиАвтоВАЗРоссияАвто
 
 
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