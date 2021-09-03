12:08 03.09.2021 (обновлено: 12:53 03.09.2021)
Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента
Продажи "АвтоВАЗа" в августе упали на 32,6 процента
"В августе 2021 года было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года (с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО "Lada Запад Тольятти")", - сообщает компания.
При этом в "АвтоВАЗе" добавили, что снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников.
Нехватка электронных компонентов больше всего повлияла на производство Lada Granta и внесла изменения в тройку лидеров продаж, сообщает компания. Так, традиционный бестселлер Lada Granta уступил Lada Vesta, продажи которой в августе составили 6,9 тысячи автомобилей.
21 июля, 14:37"АвтоВАЗ" пообещал скидки вакцинированным россиянам
Lada Granta заняла второе место – 5 тысяч автомобилей. На третьем месте – модели семейства Niva. Совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3,4 тысяч автомобилей.
"АвтоВАЗ", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов... Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - прокомментировал президент компании Николя Мор.
Он отметил, что "АвтоВАЗ" прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей.
"АвтоВАЗ" изготавливает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.