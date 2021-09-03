https://ria.ru/20210903/avtomost-1748496955.html

Автомост в районе станции Грязи-Волгоградские капитально отремонтировали

Автомост в районе станции Грязи-Волгоградские капитально отремонтировали - РИА Новости, 03.09.2021

Автомост в районе станции Грязи-Волгоградские капитально отремонтировали

После капитального ремонта открыто движение по автомобильному мосту через пути Юго-Восточной железной дороги в районе станции Грязи-Волгоградские. Старт... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:42

2021-09-03T10:42

2021-09-03T10:42

липецкая область

грязи

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. После капитального ремонта открыто движение по автомобильному мосту через пути Юго-Восточной железной дороги в районе станции Грязи-Волгоградские. Старт движению дал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В пресс-службе администрации сообщили, что решение о проведении ремонта моста было принято по результатам его обследования. Состояние объекта оценивалось как предаварийное. Было принято решение о его капитальном ремонте на условиях софинансирования из бюджетов региона, муниципалитета и Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО "РЖД".В связи с конструктивными особенностями путепровода, провести работы без перекрытия моста для движения автомобильного транспорта было невозможно. А учитывая, что трасса Липецк - Грязи – стратегическое направление, - там располагается особая экономическая зона федерального уровня "Липецк", - важным условием контракта с подрядчиком стало выполнение всех работ в срок, с которым строители справились. Ремонт продлился чуть больше трех месяцев.Он отметил, что в ходе капремонта строители заменили элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложили тротуары, установили новые опоры освещения, сделали барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтировали стоечные опоры и пролетные строения. Обновленный объект перешел с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.

https://ria.ru/20210827/pobediteli-1747494382.html

грязи

липецк

липецкая область

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грязи, липецк, липецкая область, игорь артамонов