Автомост в районе станции Грязи-Волгоградские капитально отремонтировали
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиОткрытие моста через железнодорожные пути на станции Грязи-Волгоградские
ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. После капитального ремонта открыто движение по автомобильному мосту через пути Юго-Восточной железной дороги в районе станции Грязи-Волгоградские. Старт движению дал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиОткрытие моста через железнодорожные пути на станции Грязи-Волгоградские
Открытие моста через железнодорожные пути на станции Грязи-Волгоградские
В пресс-службе администрации сообщили, что решение о проведении ремонта моста было принято по результатам его обследования. Состояние объекта оценивалось как предаварийное. Было принято решение о его капитальном ремонте на условиях софинансирования из бюджетов региона, муниципалитета и Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО "РЖД".
В связи с конструктивными особенностями путепровода, провести работы без перекрытия моста для движения автомобильного транспорта было невозможно. А учитывая, что трасса Липецк - Грязи – стратегическое направление, - там располагается особая экономическая зона федерального уровня "Липецк", - важным условием контракта с подрядчиком стало выполнение всех работ в срок, с которым строители справились. Ремонт продлился чуть больше трех месяцев.
"Многие сомневались, что мост удастся открыть так быстро, но мы показали, что при грамотном подходе к делу все возможно. Подрядчик обещал уложиться к 1 сентября и успешно справился. Мы очень рады возобновлению движения здесь", – сказал Артамонов.
Он отметил, что в ходе капремонта строители заменили элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложили тротуары, установили новые опоры освещения, сделали барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтировали стоечные опоры и пролетные строения. Обновленный объект перешел с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.