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Лимаренко: цена билетов с созданием дальневосточной авиакомпании снизилась
Лимаренко: цена билетов с созданием дальневосточной авиакомпании снизилась - РИА Новости, 03.09.2021
Лимаренко: цена билетов с созданием дальневосточной авиакомпании снизилась
Стоимость билетов с Сахалина на Камчатку снизилась в три раза после создания Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", а время в пути - с восьми до трех... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:49
2021-09-03T07:49
экономика
валерий лимаренко
дальний восток
"аврора"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стоимость билетов с Сахалина на Камчатку снизилась в три раза после создания Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", а время в пути - с восьми до трех часов, сообщил в пятницу в интервью РИА Новости на полях ВЭФ губернатор Валерий Лимаренко."Путь с Сахалина до Петропавловска-Камчатского сократился с 8 до 3 часов. Стоимость билета снизилась в три раза. То есть у людей появилась возможность быстро и по доступной цене летать по Дальнему Востоку. Жители региона почувствовали реальные улучшения", - сказал Лимаренко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, раньше пассажиры из Южно-Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре добирались с пересадками в течение суток и тратили на это до 15 тысяч рублей в одну сторону. Теперь за счет прямого рейса им требуется полтора часа, стоимость билета - порядка 4600 рублей."В 2021 году на субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета было выделено 1,58 миллиарда рублей. Это позволило снизить стоимость авиабилетов до уровня в интервале от 2200 рублей до 10 953 рублей. Кроме того, добавилось 20 новых маршрутов", - рассказал Лимаренко.По данным губернатора, к 2025 году планируется увеличить количество социально значимых направлений авиакомпании до 535. Из них - 66 региональных и 469 местных. Планируется перевезти не менее двух миллионов пассажиров."Чтобы понимать, из какой точки мы стартовали, скажу, что в 2020 году перелеты осуществлялись по 405 маршрутам, был перевезен 1 миллион пассажиров", - отметил глава региона.На субсидирование полетов из федерального бюджета власти рассчитывают получить в 2022 году 4 миллиарда 290 миллионов рублей, в 2023 году - около 7 миллиардов рублей, столько же в 2024 году.Кроме того, в течение пяти лет авиакомпании необходимо заменить 45 самолетов. Ориентировочная стоимость покупки воздушных судов - 55 миллиардов рублей. Если приобретать через лизинг - 93 миллиарда рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/avrora-1748468971.html
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экономика, валерий лимаренко, дальний восток, "аврора", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:49 03.09.2021
 
Лимаренко: цена билетов с созданием дальневосточной авиакомпании снизилась

Лимаренко: Стоимость билетов с созданием дальневосточной авиакомпании снизилась в три раза

© РИА Новости / Нина ЗотинаВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стоимость билетов с Сахалина на Камчатку снизилась в три раза после создания Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", а время в пути - с восьми до трех часов, сообщил в пятницу в интервью РИА Новости на полях ВЭФ губернатор Валерий Лимаренко.
"Путь с Сахалина до Петропавловска-Камчатского сократился с 8 до 3 часов. Стоимость билета снизилась в три раза. То есть у людей появилась возможность быстро и по доступной цене летать по Дальнему Востоку. Жители региона почувствовали реальные улучшения", - сказал Лимаренко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, раньше пассажиры из Южно-Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре добирались с пересадками в течение суток и тратили на это до 15 тысяч рублей в одну сторону. Теперь за счет прямого рейса им требуется полтора часа, стоимость билета - порядка 4600 рублей.
"В 2021 году на субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании из федерального бюджета было выделено 1,58 миллиарда рублей. Это позволило снизить стоимость авиабилетов до уровня в интервале от 2200 рублей до 10 953 рублей. Кроме того, добавилось 20 новых маршрутов", - рассказал Лимаренко.
По данным губернатора, к 2025 году планируется увеличить количество социально значимых направлений авиакомпании до 535. Из них - 66 региональных и 469 местных. Планируется перевезти не менее двух миллионов пассажиров.
"Чтобы понимать, из какой точки мы стартовали, скажу, что в 2020 году перелеты осуществлялись по 405 маршрутам, был перевезен 1 миллион пассажиров", - отметил глава региона.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
07:41
Путин назвал условия докапитализации авиакомпании "Аврора"
На субсидирование полетов из федерального бюджета власти рассчитывают получить в 2022 году 4 миллиарда 290 миллионов рублей, в 2023 году - около 7 миллиардов рублей, столько же в 2024 году.
Кроме того, в течение пяти лет авиакомпании необходимо заменить 45 самолетов. Ориентировочная стоимость покупки воздушных судов - 55 миллиардов рублей. Если приобретать через лизинг - 93 миллиарда рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВалерий ЛимаренкоДальний Восток"Аврора"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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