https://ria.ru/20210903/arktika-1748459382.html

Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков

Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков - РИА Новости, 03.09.2021

Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков

Опыт Фонда технологических инвестиций "Восход", соглашение о создании которого было подписано на ВЭФ, будет расширен, в том числе на проекты в Арктике, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:51

2021-09-03T05:51

2021-09-03T05:51

экономика

арктика

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Опыт Фонда технологических инвестиций "Восход", соглашение о создании которого было подписано на ВЭФ, будет расширен, в том числе на проекты в Арктике, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В пятницу на полях ВЭФ в присутствии вице-премьера, полпреда президента РФ Юрия Трутнева было подписано соглашение о создании Фонда технологических инвестиций "Восход". Меморандум об этом заключили Минвостокразвития России и "Холдинговая компания Интеррос". В качестве приоритетных направлений деятельности Фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии."Компания "Интеррос" как компания с опытом работы, лидер в своем секторе, запускает в кооперации с научно-технологическим центром и при поддержке нашего министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики при личном кураторстве Юрия Петровича Трутнева с тем, чтобы те заделы технологические, которые есть, вырастали в серьезные успешные бизнесы. Будем стремиться этот опыт расширять, стремиться инвестиции производить не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике, и будем докладывать о прогрессе этой работы на следующем ВЭФ", - сказал Чекунков.По его словам, на Дальнем Востоке есть очаги инноваций мирового уровня. В ДВФУ проходят научные исследования и разработки, которые представляют интерес для ведущих корпораций мира - на уровне нанотехнологий, в сфере робототехники, добавил он.По данным Чекункова, Фонд планируется сформировать до конца 2021 года сроком на десять лет. По словам президента "Холдинговой компании Интеррос" Владимира Потанина, объём инвестиций в Фонд в течение пяти лет составит порядка 10 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/arktika-1748445076.html

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экономика, арктика, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)