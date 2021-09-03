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Легенды хеви-метал Iron Maiden выпустили новый студийный альбом "Senjutsu"
Легенды хеви-метал Iron Maiden выпустили новый студийный альбом "Senjutsu" - РИА Новости, 03.09.2021
Легенды хеви-метал Iron Maiden выпустили новый студийный альбом "Senjutsu"
Участники британской хеви-метал группы Iron Maiden выпустили новый, 17-й студийный альбом под названием "Senjutsu". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:24
2021-09-03T10:24
2021-09-03T10:24
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Участники британской хеви-метал группы Iron Maiden выпустили новый, 17-й студийный альбом под названием "Senjutsu". Это второй двойной полноформатный альбом легенд хеви-метала, последовавший за последним сборником группы "The Book of Souls" (2015 год). В трек-лист вошло десять песен.По информации Lourwire, большая часть сборника была написана основателем и басистом Iron Maiden Стивом Харрисом. Он создал четыре песни, каждая из которых длится более девяти минут. Рокер также стал соавтором еще трех треков — два он сочинил с Яником Герсом и один — с Эдрианом Смитом — гитаристами группы. Смит создал для "Senjutsu" три песни с рок-музыкантом Брюсом Дикинсоном, среди них: "The Writing on the Wall," "Days of Future Past" и "Darkest Hour."В издании Pitchfork отмечают, что "Senjutsu" — "самый мрачный и тяжелый альбом Iron Maiden со времен "A Matter of Life and Death" (2006 год), но при этом же мечтательно-грустный. Послушать или скачать альбом можно на многих цифровых площадках.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, iron maiden
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Участники британской хеви-метал группы Iron Maiden выпустили новый, 17-й студийный альбом под названием "Senjutsu".
Это второй двойной полноформатный альбом легенд хеви-метала, последовавший за последним сборником группы "The Book of Souls" (2015 год). В трек-лист вошло десять песен.
По информации Lourwire, большая часть сборника была написана
основателем и басистом Iron Maiden Стивом Харрисом. Он создал четыре песни, каждая из которых длится более девяти минут. Рокер также стал соавтором еще трех треков — два он сочинил с Яником Герсом и один — с Эдрианом Смитом — гитаристами группы.
Смит создал для "Senjutsu" три песни с рок-музыкантом Брюсом Дикинсоном, среди них: "The Writing on the Wall," "Days of Future Past" и "Darkest Hour."
В издании Pitchfork отмечают
, что "Senjutsu" — "самый мрачный и тяжелый альбом Iron Maiden со времен "A Matter of Life and Death" (2006 год), но при этом же мечтательно-грустный.
Послушать или скачать альбом можно на многих цифровых площадках.