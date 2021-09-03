Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/aktsiya-1748565393.html
Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации"
Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации" - РИА Новости, 03.09.2021
Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации"
Аэрофлот начислил более 60 миллионов миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:57
2021-09-03T17:39
общество
аэрофлот
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735287438_0:150:3117:1903_1920x0_80_0_0_9f27a0ebc110c45e1c3bfb59d21fc06d.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аэрофлот начислил более 60 миллионов миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19, сообщает авиакомпания.Всего в рамках акции, стартовавшей 15 мая, участникам будет начислено 100 миллионов миль.Программа "Мили вакцинации" направлена на поощрение первых 10 миллионов пассажиров авиакомпании, которые сделали прививку от коронавируса.Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая запустила программу поощрения вакцинировавшихся пассажиров и тем самым активно поддержала прививочную кампанию против COVID-19. Также Аэрофлот реализует программу поощрения вакцинации для сотрудников, в том числе для лётных и кабинных экипажей.
https://ria.ru/20210825/vaktsinatsiya-1747243900.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735287438_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_bb4fb5f05b564d7ae49653ee12c3025e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, аэрофлот, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
14:57 03.09.2021 (обновлено: 17:39 03.09.2021)
 

Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аэрофлот начислил более 60 миллионов миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19, сообщает авиакомпания.
Всего в рамках акции, стартовавшей 15 мая, участникам будет начислено 100 миллионов миль.
Программа "Мили вакцинации" направлена на поощрение первых 10 миллионов пассажиров авиакомпании, которые сделали прививку от коронавируса.
Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая запустила программу поощрения вакцинировавшихся пассажиров и тем самым активно поддержала прививочную кампанию против COVID-19. Также Аэрофлот реализует программу поощрения вакцинации для сотрудников, в том числе для лётных и кабинных экипажей.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 18:28
Более 73% работников "Аэрофлота" прошли вакцинацию от нового коронавируса
 
ТуризмОбществоАэрофлотКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния