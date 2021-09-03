https://ria.ru/20210903/aktsiya-1748565393.html

Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации"

Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации" - РИА Новости, 03.09.2021

Аэрофлот начислил более половины фонда в рамках акции "Мили вакцинации"

Аэрофлот начислил более 60 миллионов миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:57

2021-09-03T14:57

2021-09-03T17:39

общество

аэрофлот

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аэрофлот начислил более 60 миллионов миль в рамках акции "Мили вакцинации" первым 6052 пассажирам, которые сделали прививку от COVID-19, сообщает авиакомпания.Всего в рамках акции, стартовавшей 15 мая, участникам будет начислено 100 миллионов миль.Программа "Мили вакцинации" направлена на поощрение первых 10 миллионов пассажиров авиакомпании, которые сделали прививку от коронавируса.Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которая запустила программу поощрения вакцинировавшихся пассажиров и тем самым активно поддержала прививочную кампанию против COVID-19. Также Аэрофлот реализует программу поощрения вакцинации для сотрудников, в том числе для лётных и кабинных экипажей.

https://ria.ru/20210825/vaktsinatsiya-1747243900.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, аэрофлот, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм