https://ria.ru/20210903/aktivy-1748457377.html
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов - РИА Новости, 03.09.2021
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов
АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:08
2021-09-03T05:08
2021-09-03T05:08
экономика
владимир евтушенков
афк "система"
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.В конце июля пресс-служба корпорации сообщала, что её структура приобрела 100% уставного капитала вертолетной компании "АлтайАвиа", которая осуществляет воздушные перевозки в Республике Алтай."Не исключено, есть какие-то разговоры", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, планирует ли корпорация приобретать новые активы в сфере транспорта, авиации.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владимир евтушенков, афк "система", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов
Евтушенков: АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АФК "Система"
не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков
журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
во Владивостоке.
В конце июля пресс-служба корпорации сообщала, что её структура приобрела 100% уставного капитала вертолетной компании "АлтайАвиа", которая осуществляет воздушные перевозки в Республике Алтай.
"Не исключено, есть какие-то разговоры", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, планирует ли корпорация приобретать новые активы в сфере транспорта, авиации.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.