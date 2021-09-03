https://ria.ru/20210903/aktivy-1748457377.html

АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов

АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов - РИА Новости, 03.09.2021

АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов

АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:08

2021-09-03T05:08

2021-09-03T05:08

экономика

владимир евтушенков

афк "система"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.В конце июля пресс-служба корпорации сообщала, что её структура приобрела 100% уставного капитала вертолетной компании "АлтайАвиа", которая осуществляет воздушные перевозки в Республике Алтай."Не исключено, есть какие-то разговоры", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, планирует ли корпорация приобретать новые активы в сфере транспорта, авиации.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/ipo-1748455735.html

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экономика, владимир евтушенков, афк "система", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)