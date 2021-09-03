Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/aktivy-1748457377.html
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов - РИА Новости, 03.09.2021
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов
АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:08
2021-09-03T05:08
экономика
владимир евтушенков
афк "система"
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735625605_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_6a05b2860dad75e6f9e6afae79622f53.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.В конце июля пресс-служба корпорации сообщала, что её структура приобрела 100% уставного капитала вертолетной компании "АлтайАвиа", которая осуществляет воздушные перевозки в Республике Алтай."Не исключено, есть какие-то разговоры", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, планирует ли корпорация приобретать новые активы в сфере транспорта, авиации.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/ipo-1748455735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735625605_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bce94899a7ec85d4446286f7df1f85e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владимир евтушенков, афк "система", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:08 03.09.2021
 
АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов

Евтушенков: АФК "Система" не исключает приобретения новых транспортных активов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. АФК "Система" не исключает приобретения новых активов в транспортной и в, частности, авиационной сфере, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
В конце июля пресс-служба корпорации сообщала, что её структура приобрела 100% уставного капитала вертолетной компании "АлтайАвиа", которая осуществляет воздушные перевозки в Республике Алтай.
"Не исключено, есть какие-то разговоры", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, планирует ли корпорация приобретать новые активы в сфере транспорта, авиации.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
04:44
АФК "Система" пока не рассматривает IPO активов
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладимир ЕвтушенковАФК "Система"РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
13:35Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
13:33В Афганистане отменили первый внутренний рейс из аэропорта Кабула
13:31Попова призвала ускорить темпы вакцинации от COVID-19
13:31Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки
Лента новостейМолния