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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748586295.html
Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех
Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех - РИА Новости, 03.09.2021
Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех
Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан"* блокирует доступ... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:28
2021-09-03T16:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
россия
амрулла салех
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан"* блокирует доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер, а также используют мирных жителей для обезвреживания минных полей."Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер… используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям", - написал Салех в Twitter.По его словам, талибы также препятствуют работе сотовой связи.Салех призвал ООН и лидеров государств обратить внимание на "очевидное преступное и террористическое поведение талибов".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, россия, амрулла салех
16:28 03.09.2021
 
Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех

Вице-президент Салех: талибы используют мирных жителей для обезвреживания минных полей

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан"* блокирует доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер, а также используют мирных жителей для обезвреживания минных полей.
"Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер… используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям", - написал Салех в Twitter.
По его словам, талибы также препятствуют работе сотовой связи.
Салех призвал ООН и лидеров государств обратить внимание на "очевидное преступное и террористическое поведение талибов".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 15:00Захват власти в Афганистане талибами
Посольство Афганистана заявило, что получает сведения о "зверствах" талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАфганистанРоссияАмрулла Салех
 
 
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