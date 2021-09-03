Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех
Вице-президент Салех: талибы используют мирных жителей для обезвреживания минных полей
© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан"* блокирует доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер, а также используют мирных жителей для обезвреживания минных полей.
"Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер… используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям", - написал Салех в Twitter.
Talibs have blocked humanitarian access to Panjshir, do racial profile of travelers, use military age men of Panjhsir as mine clearance tools walking them on mine fields, have shut phone, electricity & not allow medicine either. People can only carry small amount of cash. 1/2— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) September 3, 2021
По его словам, талибы также препятствуют работе сотовой связи.
Салех призвал ООН и лидеров государств обратить внимание на "очевидное преступное и террористическое поведение талибов".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.