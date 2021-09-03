https://ria.ru/20210903/afganistan-1748586295.html

Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех

Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех - РИА Новости, 03.09.2021

Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех

Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан"* блокирует доступ... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:28

2021-09-03T16:28

2021-09-03T16:28

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан"* блокирует доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер, а также используют мирных жителей для обезвреживания минных полей."Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер… используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям", - написал Салех в Twitter.По его словам, талибы также препятствуют работе сотовой связи.Салех призвал ООН и лидеров государств обратить внимание на "очевидное преступное и террористическое поведение талибов".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210903/posolstvo-1748566110.html

сша

афганистан

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, россия, амрулла салех