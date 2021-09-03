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Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол - РИА Новости, 03.09.2021
Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
РИА Новости. МОСКВА НЕ НАМЕРЕНА ПОСТАВЛЯТЬ ОРУЖИЕ НОВЫМ ВЛАСТЯМ АФГАНИСТАНА - ПОСОЛ РФ В КАБУЛЕ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:53
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Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
Российский посол: Москва не будет поставлять оружие новым властям Афганистана