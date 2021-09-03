13:46 03.09.2021 (обновлено: 13:55 03.09.2021)
Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал о контактах с талибами
© AP Photo / Kathy GannonЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
© AP Photo / Kathy Gannon
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва контактирует с талибами - потенциальными участниками нового правительства Афганистана, но не вмешивается в дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан… Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен", - сказал посол.
При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана.
"Мы, естественно… ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела", - отметил высокопоставленный российский дипломат.
В начале августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.