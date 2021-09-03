https://ria.ru/20210903/afganistan-1748548636.html

Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле

Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле - РИА Новости, 03.09.2021

Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле

Москва контактирует с талибами - потенциальными участниками нового правительства Афганистана, но не вмешивается в дела страны, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:46

2021-09-03T13:46

2021-09-03T13:55

захват власти в афганистане талибами

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дмитрий жирнов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва контактирует с талибами - потенциальными участниками нового правительства Афганистана, но не вмешивается в дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан… Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен", - сказал посол.При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана."Мы, естественно… ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела", - отметил высокопоставленный российский дипломат.В начале августа движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210903/taliban-1748530249.html

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748523575.html

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в мире, талибан, афганистан, москва, россия, сша, дмитрий жирнов