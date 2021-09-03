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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748523575.html
Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана
Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021
Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана
Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - не с кем будет разговаривать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:32
2021-09-03T12:32
захват власти в афганистане талибами
афганистан
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
талибан
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - не с кем будет разговаривать, заявил президент РФ Владимир Путин."И если не требовать, то ставить вопрос, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - подчеркнул российский лидер.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Запрещенная в России террористическая организация
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афганистан, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), талибан
12:32 03.09.2021
 
Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана

Президент Путин: Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - не с кем будет разговаривать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан"* войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться, как-то влиять и задавать вопросы", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"И если не требовать, то ставить вопрос, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - подчеркнул российский лидер.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
12:21Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал объединить усилия для решения вопроса Афганистана
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанВладимир ПутинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Талибан
 
 
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