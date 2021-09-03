https://ria.ru/20210903/afganistan-1748523575.html

Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана

Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021

Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана

Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - не с кем будет разговаривать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:32

2021-09-03T12:32

2021-09-03T12:32

захват власти в афганистане талибами

афганистан

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

талибан

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - не с кем будет разговаривать, заявил президент РФ Владимир Путин."И если не требовать, то ставить вопрос, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - подчеркнул российский лидер.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.* Запрещенная в России террористическая организация

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афганистан

россия

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афганистан, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), талибан