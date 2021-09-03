Путин объяснил, почему России не заинтересована в дезинтеграции Афганистана
Президент Путин: Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана
© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Kathy Gannon
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана - не с кем будет разговаривать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан"* войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться, как-то влиять и задавать вопросы", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"И если не требовать, то ставить вопрос, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - подчеркнул российский лидер.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт афганской столицы, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
* Запрещенная в России террористическая организация