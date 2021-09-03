Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: состав переходного правительства Афганистана объявят в ближайшие дни
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства", - заявил Лавров на марафоне российского общества "Знание".
"Мы в свое время многие годы вместе с нашими партнерами продвигали международный формат, который оптимален для внешнего сопровождения внутриафганского урегулирования и который включает все пять центральноазиатских республик, Индию, Пакистан, Китай, Иран, Соединенные Штаты... Мы готовы подобные форматы предоставлять для всех стран, которые искренне заинтересованы в том, чтобы помочь афганцам договориться", - добавил он.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана" Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что состав нового правительства может быть объявлен в пятницу.
Позднее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.
* Запрещенная в России террористическая организация