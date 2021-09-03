https://ria.ru/20210903/afganistan-1748513533.html

Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров

Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2021

Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров

Состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:48

2021-09-03T11:48

2021-09-03T11:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

сергей лавров

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства", - заявил Лавров на марафоне российского общества "Знание"."Мы в свое время многие годы вместе с нашими партнерами продвигали международный формат, который оптимален для внешнего сопровождения внутриафганского урегулирования и который включает все пять центральноазиатских республик, Индию, Пакистан, Китай, Иран, Соединенные Штаты... Мы готовы подобные форматы предоставлять для всех стран, которые искренне заинтересованы в том, чтобы помочь афганцам договориться", - добавил он.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана" Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что состав нового правительства может быть объявлен в пятницу.Позднее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210903/lavrov-1748508128.html

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748499322.html

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в мире, талибан, афганистан, сергей лавров