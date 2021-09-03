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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748513533.html
Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров
Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2021
Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров
Состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:48
2021-09-03T11:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сергей лавров
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства", - заявил Лавров на марафоне российского общества "Знание"."Мы в свое время многие годы вместе с нашими партнерами продвигали международный формат, который оптимален для внешнего сопровождения внутриафганского урегулирования и который включает все пять центральноазиатских республик, Индию, Пакистан, Китай, Иран, Соединенные Штаты... Мы готовы подобные форматы предоставлять для всех стран, которые искренне заинтересованы в том, чтобы помочь афганцам договориться", - добавил он.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана" Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что состав нового правительства может быть объявлен в пятницу.Позднее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210903/lavrov-1748508128.html
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748499322.html
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в мире, талибан, афганистан, сергей лавров
11:48 03.09.2021
 
Состав правительства Афганистана объявят в ближайшие дни, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: состав переходного правительства Афганистана объявят в ближайшие дни

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Состав переходного правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства", - заявил Лавров на марафоне российского общества "Знание".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
11:30Захват власти в Афганистане талибами
Лавров оценил возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем
"Мы в свое время многие годы вместе с нашими партнерами продвигали международный формат, который оптимален для внешнего сопровождения внутриафганского урегулирования и который включает все пять центральноазиатских республик, Индию, Пакистан, Китай, Иран, Соединенные Штаты... Мы готовы подобные форматы предоставлять для всех стран, которые искренне заинтересованы в том, чтобы помочь афганцам договориться", - добавил он.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Сообщалось, что высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана" Шер Мохаммед Аббас Станекзай. СМИ также сообщали, что состав нового правительства может быть объявлен в пятницу.
Позднее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что информация в СМИ о новом правительстве Афганистана не соответствует действительности, назвал такие сообщения слухами.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
10:49Захват власти в Афганистане талибами
В "Талибане"* информацию о новом правительстве Афганистана назвали слухами
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанСергей Лавров
 
 
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