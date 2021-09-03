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Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере
Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере - РИА Новости, 03.09.2021
Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере
Боевики "Талибана"* захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, заявил РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:27
2021-09-03T11:27
2021-09-03T13:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Боевики "Талибана"* захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, заявил РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид.По его словам, более 30 бойцов сил сопротивления убиты, среди них три командира.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. После провала переговоров с Фронтом сопротивления Афганистана "Талибан" начал военную операцию. О потерях сообщали обе стороны.Его лидер —Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года. Он заявил, что уйдет из политики, если новые власти создадут инклюзивное правительство, обеспечат соблюдение гражданских прав и согласятся на формирование децентрализованных органов исполнительной власти.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан
11:27 03.09.2021 (обновлено: 13:22 03.09.2021)
Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере
Представитель талибов: движение захватило несколько районов и четыре КПП в Панджшере