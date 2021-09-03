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Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере

Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере - РИА Новости, 03.09.2021

Представитель талибов заявил о захвате нескольких районов в Панджшере

Боевики "Талибана"* захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, заявил РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:27

2021-09-03T11:27

2021-09-03T13:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Боевики "Талибана"* захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, заявил РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид.По его словам, более 30 бойцов сил сопротивления убиты, среди них три командира.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. После провала переговоров с Фронтом сопротивления Афганистана "Талибан" начал военную операцию. О потерях сообщали обе стороны.Его лидер —Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года. Он заявил, что уйдет из политики, если новые власти создадут инклюзивное правительство, обеспечат соблюдение гражданских прав и согласятся на формирование децентрализованных органов исполнительной власти.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748425721.html

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