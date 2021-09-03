https://ria.ru/20210903/afganistan-1748498496.html

Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ

Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2021

Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ

Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:46

2021-09-03T10:46

2021-09-03T10:47

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Барадар назначен министром иностранных дел в новом правительстве. Источник также информировал, что сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а другой представитель талибов Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел.По данным агентства Рейтер, которое ссылается на свои источники, высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана"* Шер Мохаммед Аббас Станекзай.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210902/germaniya-1748426880.html

https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748392957.html

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в мире, сша, талибан, афганистан