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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748498496.html
Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ
Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2021
Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ
Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:46
2021-09-03T10:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Барадар назначен министром иностранных дел в новом правительстве. Источник также информировал, что сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а другой представитель талибов Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел.По данным агентства Рейтер, которое ссылается на свои источники, высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана"* Шер Мохаммед Аббас Станекзай.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210902/germaniya-1748426880.html
https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748392957.html
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в мире, сша, талибан, афганистан
10:46 03.09.2021 (обновлено: 10:47 03.09.2021)
 
Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ

СМИ: глава политофиса талибов мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации "Талибана" во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Барадар назначен министром иностранных дел в новом правительстве. Источник также информировал, что сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а другой представитель талибов Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел.
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По данным агентства Рейтер, которое ссылается на свои источники, высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана"* Шер Мохаммед Аббас Станекзай.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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