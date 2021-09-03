10:46 03.09.2021 (обновлено: 10:47 03.09.2021)
Глава политофиса талибов возглавит правительство Афганистана, сообщили СМИ
СМИ: глава политофиса талибов мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации "Талибана" во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава политического офиса движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, сообщают СМИ.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Барадар назначен министром иностранных дел в новом правительстве. Источник также информировал, что сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а другой представитель талибов Халифа Хаккани назначен министром внутренних дел.
По данным агентства Рейтер, которое ссылается на свои источники, высокие посты в новом правительстве, кроме Барадара, займут заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб и заместитель политического офиса "Талибана"* Шер Мохаммед Аббас Станекзай.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.