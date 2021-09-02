В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября.Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно, так что не забудьте взять с собой паспорт. Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму, консервам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам. На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры, все вырученные средства от продажи которых будут направлены на помощь бездомным животным. Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте" Время и место проведения выставки: 03 октября 2021 12:00 - 18:00 "Хлебозавод №9", пространство "АНГАР" Новодмитровская ул., д.1, стр.4 м. Дмитровская.
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября.
Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно, так что не забудьте взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму, консервам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам.
На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.
На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры, все вырученные средства от продажи которых будут направлены на помощь бездомным животным.
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