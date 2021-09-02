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В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных
В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных - РИА Новости, 02.09.2021
В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:53
2021-09-02T18:53
общество
москва
бездомные животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября.Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно, так что не забудьте взять с собой паспорт. Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму, консервам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам. На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры, все вырученные средства от продажи которых будут направлены на помощь бездомным животным. Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте" Время и место проведения выставки: 03 октября 2021 12:00 - 18:00 "Хлебозавод №9", пространство "АНГАР" Новодмитровская ул., д.1, стр.4 м. Дмитровская.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, москва, бездомные животные, собаки, кошки
18:53 02.09.2021
 

В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : БФ "Вирта"
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября.
Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно, так что не забудьте взять с собой паспорт.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
1 из 3
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
2 из 3
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
3 из 3
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 3
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 3
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 3
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму, консервам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам.
На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.
На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры, все вырученные средства от продажи которых будут направлены на помощь бездомным животным.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : БФ "Вирта"
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте"
Время и место проведения выставки:
03 октября 2021 12:00 - 18:00
"Хлебозавод №9", пространство "АНГАР" Новодмитровская ул., д.1, стр.4 м. Дмитровская.
 
ОбществоМосквабездомные животныесобакикошки
 
 
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