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В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных - РИА Новости, 02.09.2021

В Москве пройдет выставка-пристройство бездомных животных

Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:53

2021-09-02T18:53

2021-09-02T18:53

общество

москва

бездомные животные

собаки

кошки

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2021 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 03 октября.Посетители выставки увидят 120 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания бесплатно, так что не забудьте взять с собой паспорт. Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму, консервам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам. На выставке можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.На благотворительном маркете вы сможете приобрести памятные сувениры, все вырученные средства от продажи которых будут направлены на помощь бездомным животным. Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте" Время и место проведения выставки: 03 октября 2021 12:00 - 18:00 "Хлебозавод №9", пространство "АНГАР" Новодмитровская ул., д.1, стр.4 м. Дмитровская.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, бездомные животные, собаки, кошки