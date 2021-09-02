https://ria.ru/20210902/zernovoysoyuz-1748393192.html
Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского
Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского - РИА Новости, 02.09.2021
Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского
6 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО.
2021-09-02T16:35
2021-09-02T16:35
2021-09-02T16:36
анонсы
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Задать вопросВ России полным ходом идет уборочная кампания. Какова ситуация на рынке зерна? Как на него повлияли пандемия COVID-19 и природные катаклизмы? На каком уровне находятся цены? С чем связано ускорение темпов экспорта российского зерна? Каковы прогнозы относительно сбора урожая в этом году? Будут ли превышены прошлогодние показатели? Как ведется подготовка к посевной?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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анонсы
16:35 02.09.2021 (обновлено: 16:36 02.09.2021)
Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского
6 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО.