https://ria.ru/20210902/zernovoysoyuz-1748393192.html

Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского

Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского - РИА Новости, 02.09.2021

Онлайн-конференция президента Российского зернового союза А.Злочевского

6 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО.

2021-09-02T16:35

2021-09-02T16:35

2021-09-02T16:36

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Задать вопросВ России полным ходом идет уборочная кампания. Какова ситуация на рынке зерна? Как на него повлияли пандемия COVID-19 и природные катаклизмы? На каком уровне находятся цены? С чем связано ускорение темпов экспорта российского зерна? Каковы прогнозы относительно сбора урожая в этом году? Будут ли превышены прошлогодние показатели? Как ведется подготовка к посевной?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы