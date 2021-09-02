https://ria.ru/20210902/zelenskiy-1748294696.html
Зеленский прибыл в Калифорнию
Зеленский прибыл в Калифорнию - РИА Новости, 02.09.2021
Зеленский прибыл в Калифорнию
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, к его приезду здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:20
2021-09-02T09:20
2021-09-02T09:20
в мире
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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, к его приезду здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с президентом Джо Байденом. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами."Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Как отмечается, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.
https://ria.ru/20210902/zrada-1748263852.html
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в мире, сша, сан-франциско, калифорния, джо байден, владимир зеленский, оксана маркарова
Зеленский прибыл в Калифорнию
К приезду президента Зеленского мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага