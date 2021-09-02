https://ria.ru/20210902/zelenskiy-1748294696.html

Зеленский прибыл в Калифорнию

Зеленский прибыл в Калифорнию - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский прибыл в Калифорнию

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, к его приезду здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:20

2021-09-02T09:20

2021-09-02T09:20

в мире

сша

сан-франциско

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джо байден

владимир зеленский

оксана маркарова

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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, к его приезду здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с президентом Джо Байденом. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами."Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Как отмечается, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

https://ria.ru/20210902/zrada-1748263852.html

сша

сан-франциско

калифорния

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в мире, сша, сан-франциско, калифорния, джо байден, владимир зеленский, оксана маркарова