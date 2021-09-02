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Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах

Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 1 миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, пиковое значение достигало 3,7 миллиона. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:36

2021-09-02T03:36

2021-09-02T03:36

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 1 миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, пиковое значение достигало 3,7 миллиона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)