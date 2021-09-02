https://ria.ru/20210902/zanyatost-1748264090.html
Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах
Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 1 миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, пиковое значение достигало 3,7 миллиона. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:36
2021-09-02T03:36
2021-09-02T03:36
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/80/1563778023_0:345:3007:2036_1920x0_80_0_0_229df7285da70a45e2f6c894d887803d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 1 миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, пиковое значение достигало 3,7 миллиона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/80/1563778023_0:0:2715:2036_1920x0_80_0_0_757d9fe73fb2a0d1a3f1eb7010c3fd21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах
Глава Минтруда Котяков: порядка миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости