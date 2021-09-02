https://ria.ru/20210902/zakonodatelstvo-1748388457.html

В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым

В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым - РИА Новости, 02.09.2021

В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым

Американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:17

2021-09-02T16:17

2021-09-02T16:53

apple

google

россия

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последнее время... системный характер приобрела практика игнорирования ряда крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований... органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям. Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает по-настоящему неприемлемый характер в свете текущих электоральных процессов", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что на фоне "легкомысленного", "равнодушного" отношения к нормам российского законодательства, упомянутые компании демонстрируют куда большую "законопослушность и готовность к диалогу с органами власти" в государствах пребывания своих штаб-квартир и в целом в странах Запада."Конечно, как вы понимаете, нас не может устраивать ситуация, когда интернет-гиганты сами выбирают без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, на какие запросы им реагировать, какие ресурсы им оставлять, какие ресурсы им убирать, и уж тем более недопустима здесь политическая сегрегация", - добавила Захарова."Мы настоятельно призываем удовлетворить упомянутые требования, в частности требования Роскомнадзора, Генпрокуратуры России, которые сегодня в очередной раз были направлены упомянутым компаниям (Google)", - сказала Захарова на брифинге."Если есть необходимость уточнить какие-то нюансы или детали, возможно, что-то осталось непонятным, за кадром, мы с удовольствием ответим на вопросы, открыты к диалогу", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210817/shtraf-1746126724.html

https://ria.ru/20210809/chechnya-1744997049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, google, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова