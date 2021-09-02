https://ria.ru/20210902/zakonodatelstvo-1748388457.html
В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым
В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым - РИА Новости, 02.09.2021
В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым
Американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:17
2021-09-02T16:17
2021-09-02T16:53
apple
google
россия
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В последнее время... системный характер приобрела практика игнорирования ряда крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований... органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям. Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает по-настоящему неприемлемый характер в свете текущих электоральных процессов", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что на фоне "легкомысленного", "равнодушного" отношения к нормам российского законодательства, упомянутые компании демонстрируют куда большую "законопослушность и готовность к диалогу с органами власти" в государствах пребывания своих штаб-квартир и в целом в странах Запада."Конечно, как вы понимаете, нас не может устраивать ситуация, когда интернет-гиганты сами выбирают без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, на какие запросы им реагировать, какие ресурсы им оставлять, какие ресурсы им убирать, и уж тем более недопустима здесь политическая сегрегация", - добавила Захарова."Мы настоятельно призываем удовлетворить упомянутые требования, в частности требования Роскомнадзора, Генпрокуратуры России, которые сегодня в очередной раз были направлены упомянутым компаниям (Google)", - сказала Захарова на брифинге."Если есть необходимость уточнить какие-то нюансы или детали, возможно, что-то осталось непонятным, за кадром, мы с удовольствием ответим на вопросы, открыты к диалогу", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20210817/shtraf-1746126724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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apple, google, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:17 02.09.2021 (обновлено: 16:53 02.09.2021)
В МИД назвали отношение Google и Apple к российским законам неприемлемым
Представитель МИД Захарова: Google и Apple равнодушны к нашим законам, это неприемлемо
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Американские компании Google
и Apple
оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"В последнее время... системный характер приобрела практика игнорирования ряда крупнейших IT-компаний, преимущественно расположенных в американской юрисдикции, законных требований... органов власти РФ по блокировке и удалению противоправного контента. По сути были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес штаб-квартиры Google и Apple предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям. Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает по-настоящему неприемлемый характер в свете текущих электоральных процессов", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что на фоне "легкомысленного", "равнодушного" отношения к нормам российского законодательства, упомянутые компании демонстрируют куда большую "законопослушность и готовность к диалогу с органами власти" в государствах пребывания своих штаб-квартир и в целом в странах Запада.
"Конечно, как вы понимаете, нас не может устраивать ситуация, когда интернет-гиганты сами выбирают без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, на какие запросы им реагировать, какие ресурсы им оставлять, какие ресурсы им убирать, и уж тем более недопустима здесь политическая сегрегация", - добавила Захарова.
"Мы настоятельно призываем удовлетворить упомянутые требования, в частности требования Роскомнадзора
, Генпрокуратуры России
, которые сегодня в очередной раз были направлены упомянутым компаниям (Google)", - сказала Захарова на брифинге.
"Если есть необходимость уточнить какие-то нюансы или детали, возможно, что-то осталось непонятным, за кадром, мы с удовольствием ответим на вопросы, открыты к диалогу", - добавила Захарова.