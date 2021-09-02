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https://ria.ru/20210902/yaponiya-1748361338.html
МИД Японии прокомментировал информацию о том, что Суга не поедет на ВЭФ
МИД Японии прокомментировал информацию о том, что Суга не поедет на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
МИД Японии прокомментировал информацию о том, что Суга не поедет на ВЭФ
МИД Японии прокомментировал РИА Новости ситуацию с неучастием премьер-министра Ёсихидэ Суги в Восточном экономическом форуме. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:07
2021-09-02T14:07
в мире
япония
владивосток
мид японии‎
синдзо абэ
россия
есихидэ суга
кацунобу като
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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии прокомментировал РИА Новости ситуацию с неучастием премьер-министра Ёсихидэ Суги в Восточном экономическом форуме."Принимая во внимание все обстоятельства в комплексе, включая планы премьер-министра, он не примет участия в Восточном экономическом форуме в этом году. С учетом ведения дипломатических переговоров мы воздерживаемся от ответа по другим деталям", - сообщил МИД Японии.В среду агентство Киодо сообщило, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума. Агентство отмечало, что возможность его визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве и премьер Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится.На пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что премьер-министр Суга не примет участия в форуме ни лично, ни в форме видеообращения.Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ приезжал на ВЭФ четыре года подряд с 2016 года.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/yaponiya-1748308154.html
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в мире, япония, владивосток, мид японии‎, синдзо абэ, россия, есихидэ суга, кацунобу като, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:07 02.09.2021
 
МИД Японии прокомментировал информацию о том, что Суга не поедет на ВЭФ

В МИД Японии прокомментировали информацию о том, что премьер Суга не поедет на ВЭФ

© AP Photo / Shizuo KambayashiЁсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии прокомментировал РИА Новости ситуацию с неучастием премьер-министра Ёсихидэ Суги в Восточном экономическом форуме.
"Принимая во внимание все обстоятельства в комплексе, включая планы премьер-министра, он не примет участия в Восточном экономическом форуме в этом году. С учетом ведения дипломатических переговоров мы воздерживаемся от ответа по другим деталям", - сообщил МИД Японии.
Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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В Кремле надеются, что Япония будет принимать участие в ВЭФ в дальнейшем
В среду агентство Киодо сообщило, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума. Агентство отмечало, что возможность его визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве и премьер Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится.
На пресс-конференции в четверг генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что премьер-министр Суга не примет участия в форуме ни лично, ни в форме видеообращения.
Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ приезжал на ВЭФ четыре года подряд с 2016 года.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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В миреЯпонияВладивостокМИД Японии‎Синдзо АбэРоссияЕсихидэ СугаКацунобу КатоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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