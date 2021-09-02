https://ria.ru/20210902/yaponiya-1748308154.html

В Кремле надеются, что Япония будет принимать участие в ВЭФ в дальнейшем

В Кремле надеются, что Япония будет принимать участие в ВЭФ в дальнейшем - РИА Новости, 02.09.2021

В Кремле надеются, что Япония будет принимать участие в ВЭФ в дальнейшем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отсутствии премьер-министра Японии на ВЭФ, отметил, что не все лидеры сейчас мобильны из-за... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:41

2021-09-02T10:41

2021-09-02T10:45

экономика

япония

владивосток

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отсутствии премьер-министра Японии на ВЭФ, отметил, что не все лидеры сейчас мобильны из-за пандемии, при этом форум открыт для всех, и мы надеемся, что Япония будет принимать участие в дальнейшем."Форум - он в целом открыт для всех лидеров региональных государств, но не все лидеры, естественно, в наше время достаточно мобильны, и как правило, большинство глав государств соблюдают определенный особый режим, связанный с санитарной обстановкой, поэтому, конечно, мы должны принимать это во внимание", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что Япония традиционно и достаточно регулярно принимала участие в ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/energetika-1748296024.html

https://ria.ru/20210902/vef-1748273229.html

япония

владивосток

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экономика, япония, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)