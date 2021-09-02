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The Bell сообщило о взломе и рассылке сообщения про выборы в Госдуму
The Bell сообщило о взломе и рассылке сообщения про выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.09.2021
The Bell сообщило о взломе и рассылке сообщения про выборы в Госдуму
Издание The Bell заявило, что подверглось взлому и не имеет отношения к утренней рассылке "со странным провокационным текстом". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:13
2021-09-02T11:13
2021-09-02T11:13
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Издание The Bell заявило, что подверглось взлому и не имеет отношения к утренней рассылке "со странным провокационным текстом".Подписчики в четверг получили рассылку с текстом, связанным с выборами в Государственную Думу РФ."Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения", - указывается в сообщении в Telegram-канале издания.
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The Bell сообщило о взломе и рассылке сообщения про выборы в Госдуму
The Bell сообщило о взломе и странного рассылке сообщения про выборы в Госдуму