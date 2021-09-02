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Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона - РИА Новости, 02.09.2021
Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
Сахалинская область и Росреестр договорились о взаимодействии в реализации проекта инвестиционной карты региона, соответствующее соглашение подписано в четверг... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:20
2021-09-02T05:20
экономика
сахалинская область
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
валерий лимаренко
олег скуфинский
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости. Сахалинская область и Росреестр договорились о взаимодействии в реализации проекта инвестиционной карты региона, соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора области."Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский полях VI Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии", — говорится в сообщении.Стороны намерены улучшить качество, полноту и доступность данных о земле и объектах недвижимости в регионе. Эти показатели имеют особое значение для реализации туристического потенциала островов и привлечения инвесторов из различных сфер со всей страны."Сахалинская область — один из пилотных регионов, где разрабатывается интерактивная карта для инвесторов. Это единая система, которая позволит объединить все данные о земле и недвижимости из государственных и региональных источников. Преимущества проекта — более эффективное расходование бюджетных средств и вовлечение в оборот неиспользованные земельные ресурсы. Росреестр окажет существенную поддержку в реализации этой инициативы", — приводит пресс-служба слова Лимаренко.По данным правительства региона, с помощью интерактивного сервиса потенциальный инвестор сможет получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса на Сахалине и Курилах. Там будут размещены сведения обо всех инженерных сетях — электричестве, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, а также связи и интернете. Будет предусмотрен раздел о логистике островного региона, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На портале разместят информацию о мерах поддержки предпринимательства.На карту будут нанесены все инвестпроекты, которые планируется реализовать в островном регионе. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку, сообщили в правительстве.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, сахалинская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), валерий лимаренко, олег скуфинский, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:20 02.09.2021
 
Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона

Сахалин и Росреестр договорились о взаимодействии по проекту инвестиционной карты

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — РИА Новости. Сахалинская область и Росреестр договорились о взаимодействии в реализации проекта инвестиционной карты региона, соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора области.
"Губернатор Валерий Лимаренко и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский полях VI Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии", — говорится в сообщении.
Стороны намерены улучшить качество, полноту и доступность данных о земле и объектах недвижимости в регионе. Эти показатели имеют особое значение для реализации туристического потенциала островов и привлечения инвесторов из различных сфер со всей страны.
"Сахалинская область — один из пилотных регионов, где разрабатывается интерактивная карта для инвесторов. Это единая система, которая позволит объединить все данные о земле и недвижимости из государственных и региональных источников. Преимущества проекта — более эффективное расходование бюджетных средств и вовлечение в оборот неиспользованные земельные ресурсы. Росреестр окажет существенную поддержку в реализации этой инициативы", — приводит пресс-служба слова Лимаренко.
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По данным правительства региона, с помощью интерактивного сервиса потенциальный инвестор сможет получить исчерпывающую информацию о ведении бизнеса на Сахалине и Курилах. Там будут размещены сведения обо всех инженерных сетях — электричестве, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, а также связи и интернете. Будет предусмотрен раздел о логистике островного региона, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На портале разместят информацию о мерах поддержки предпринимательства.
На карту будут нанесены все инвестпроекты, которые планируется реализовать в островном регионе. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку, сообщили в правительстве.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСахалинская областьФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Валерий ЛимаренкоОлег СкуфинскийВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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